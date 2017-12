Game of Thrones parecido com o Brasil

Daenerys Targaryen lembra Dilma [acima]. Viaja sem reino. Ninguém a quer. Traída por todos. Seu reino está em chamas. Até o dragão sumiu.

Game of Thrones cada vez mais parecido com o Brasil.

Enquanto um vizinho bateu panela durante fala, digo entrevista, de Zé de Abreu no Faustão [Rede Globo], fãs de Game of Thrones contava os minutos para a estreia da nova temporada da série.

Com sinal aberto da HBO desde sábado e grande promoção.

Frustração.

Game of Thrones recomeça e não acontece nada.

Todos os reinos divididos.

Ninguém manda nada.

Terra arrasada.

Duas rainhas foram depostas.

A sexta temporada deve ter sido inspirada no Brasil.

Tomada de Poder na Muralha, em Casterly Rock, em toda a parte.

Grupos fundamentalistas se unem, religiosos destronam rainhas, o povo não sabe a quem recorrer.

Todos querem o Poder, mas como no Brasil ninguém quer exercê-lo.

O bonitinho Jon Snow, que morreu no final da última temporada, mas boatos diziam que ressuscitaria, parece mortinho da Silva.

Calma lá. A Mulher de Vermelho [Melissandre], meio bruxa meio sacerdotisa, está por perto.

Sansa [que poderia se chamar Sonsa] continua a personagem mais chata da teledramaturgia mundial. Mais estranho é que uns dez caras e príncipes quase se casaram com ela. Ingleses…

@silasimon: “Sansa se deu bem (ufa!). E os golpistas vão ter que encarar os selvagens junto com o lobo e a bruxa vermelha. 😉”

@jumio: “Essa Sansa é a cara do Boy George quando jovem… e magro”

@natiely_c : “O Ramsay Bolton seria o Bolsonaro?”

Bolson é um torturador sádico dos Reinos do Sul.

@dextervicente: “O arco da Cersei e do grande Pardal me fez lembrar de Dilma e Temer, com o vice sendo o Pardal, e a Cersei a Dilma”

Pardal foi dono de um bordel. É assim que o internauta vê o PMDB?

Domingo que vem tem mais.