Frente parlamentar pede boicote de novela

Casal de lésbicas.

Beijo gay na segunda cena.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Puladas de cerca, chantagem sexual, Camila Pitanga transando, proposta de aborto.

Tudo no primeiro capítulo de BABILÔNIA, novela do genial GILBERTO BRAGA.

Lógico que fundamentalistas evangélicos iam chiar

E começou de maneira tosca.

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Família Brasileira propõe o boicote.

A frente ficou conhecida por pressionar a presidente Dilma a suspender o Kit Gay do Projeto Escola sem Homofobia.

Denominada “Com a Família em Segurança o Brasil Avança”, A Frente Parlamentar Mista Permanente em Defesa da Família Brasileira é presidida pelo senador Magno Malta (PR-ES).

Foi criada para atuar de forma “propositiva no Congresso Nacional, formulando e implementando políticas públicas em seu favor, com ações preventivas na área de combate ao uso de drogas, violência no âmbito familiar e pedofilia.”

Para Magno, a primeira instituição é a família. “Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal a sociedade também vai mal e o remédio eficiente contra as drogas é o amor da família.”

Estão no direito deles boicotar.

E no direito de revelar uma frente intolerante, de ideias antigas, que não quer ver o mundo que não é o seu.