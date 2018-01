Fotos antigas revelam um Afeganistão pueril

Afeganistão em paz.

Tudo isso antes da guerra com a União Soviética, entre os anos 1979 e 1989, a ascensão do Taliban, o fortalecimento da Al Quaeda e a guerra contra os EUA.

Existiu um país ainda inocente, sem a turbulência da Guerra Fria, do fundamentalismo religioso e das regras da Idade Média impostas às mulheres.

É o Afeganistão dos anos 1960.

Fotos do arquivo da família de Bill Podlich, professor americano do Arizona que decidiu passar o verão de 1967 com a prole num país exótico, com semblante capitalista.

Ele registrou sua família no cotidiano de Cabul, a capital, onde, encantado, dois anos depois passou uma temporada.

Dói no coração.