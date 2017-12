FORABOLSONARO agita rede social

Petição online #FORA BOLSONARO já chegou a 130 mil.

Organizada no site de petições online Avaaz, com o título “Conselho de Ética da Câmara dos Deputados: Cassação do Deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) #Fora Bolsonaro”, o abaixo-assinado deve ser entregue ao Conselho de Ética da Câmara.

https://secure.avaaz.org/po/petition/Conselho_de_Etica_da_Camara_dos_Deputados_Cassacao_do_Deputado_Jair_Bolsonaro_PPRJ/?pv=10

Campanha FORA BOLSONARO inunda redes sociais.

O deputado federal carioca mais votado das últimas eleições vem a cada ano abusando do decoro, respaldado por um eleitorado e fãs que o apoiam.

Numa visita de congressistas e CVN nas instalações do quartel do Exército do RJ, que serviu ao DOI/Codi, o maior centro de tortura do país, foi flagrado pelas câmeras dando um soco no estômago do senador Randolfe Rodrigues do PSOL-AC

Na inauguração do busto do meu pai do Congresso, passou por entre a família, empurrando quem estava na frente, adultos, crianças e mulheres, bufando: “Comunistas!”

Agora, sugere a possibilidade de um estupro, no microfone do Congresso Nacional, no púlpito da casa de representantes do povo.

Incitação a um crime bárbaro e hediondo.

Existe ética? É a democracia que queremos?

Que seja julgado.

Um pouco de decência por favor.

Bolsonaro não somos nós, mas uma aberração.

E, caso não façam nada, até aonde ele vai?

Abaixo, exemplo da arte que publicada nas redes sociais: