Fora de moda

Em cartaz, enfim, CHE 2 – A GUERRILHA, a segunda parte do épico de 4 horas sobre Guevara, do cineasta norte-americano Steven Soderbergh. A Crítica se dividiu. O público não se animou muito- o filme já foi deslocado pelas distribuidoras para salas menores, apesar de ter estreado há uma semana.

Se a primeira parte retratou a tomada de Havana, do início, no México, quando Che Guevara- interpretado por Benicio Del Toro – conhece Fidel Castro, desembarca na Ilha, se instala na Serra e começa a revolução, a segunda parte mostra a decadência do seu projeto na BOLÍVIA, onde lidera uma guerra de guerrilha sem apoio popular, nem do PC boliviano, e onde é fuzilado e enterrado.

O interesse pela segunda parte despertava ansiedade entre os fãs da história e do personagem controverso. Haveria isenção? Quem seria retratado como mocinho ou bandido?

Afinal, Che aparecia de volta à luta armada quando Cuba já demonstrava a faceta stalinista da sua revolução: pelotões de fuzilamento, censura, prisão e exílio dos opositores e filiação ao bloco soviético.

Seduzia os jovens revolucionários dos 4 cantos. Inspirava outros movimentos revolucionários. E uniu a direita.

O filme começa com Che chegando disfarçado em LA PAZ- semicareca, cabelos grisalhos, óculos e dentadura postiça. Aliás, ele atravessou o Brasil com apoio de um grupo da ALN, organização brasileira de luta armada, liderada por MARIGHELA, cujos componentes treinaram táticas de guerrilha em Cuba e receberam o aval de Fidel para iniciarem a revolução patropi, apesar de não contar com o apoio do PCB.

Interessante como CHE não se instalou no Brasil. Por que escolheu a BOLÍVIA? Porque acreditava que os movimentos dos mineradores se levantariam contra o governo local. Não rolou. Como não rolaria por aqui.

Logo ele vai para a mata, instala o seu campo de treinamento, com a ajuda de outros cubanos. Revela-se, enfim, que o Partido Comunista local, assim como todos os PCs espalhados pelo continente, também não apóia a opção pela luta armada. O projeto é só deles. Com financiamento cubano [ouro de Moscou?] e o apoio de guerrilheiros locais.

Sobrava dinheiro. Faltava convicção ideológica. Os camponeses da região, ao invés de aderirem, deduravam.

A guerrilha não dura mais do que 350 dias. É massacrada por forças de repressão, treinadas pelos americanos. O filme se baseia nos diários de Che. E, como ocorreu em outros campos, a população não se levantou contra o sistema.

É um filme isento, sim. Che, que liderou um pelotão de fuzilamento em Havana, até foi cobrado por um cubano que auxiliava a repressão: “Você matou o meu tio.” “Era um traidor”, responde de batepronto um Guevara doente, magro, rendido e amarrado.

Parece uma história de outro planeta. Jovens que largam tudo, entram para a clandestinidade, circulam por montanhas que não conhecem, passam fome e frio, adoecem, enfrentam tropas numerosas e mais bem armadas, em busca de um projeto longínquo, de uma liberdade utópica, platônica, ingênua [juvenil], que seguia os manuais leninista e funcionou no Vietnã e na Ilha.

Mas são massacrados por uma violência desproporcional.

Che sobrevive. Pôsteres, camisetas, bandeiras. Até no bíceps tatuado de Maradona. Para alguns, era um bandido comunista impiedoso. Para outros, o romântico que largou o conforto para ajudar outros povos. Virou símbolo POP.

Personagem bom é aquele contraditório, complexo, conflituoso. E CHE é um tremendo personagem.

Os cinemas estão vazios, pois no Brasil até a esquerda quer ser capitalista, defende o mercado aberto, quer produtos de consumo às massas, ocupar a Amazônia, para exportarmos soja e carne, vender e vender. Tal projeto dá lucro aos bancos, pecuaristas e industriais. É quase uma unanimidade a privatização dos serviços- inclusive do serviço público, que se terceiriza ou vende ações nas bolsas.

No Brasil, poucos dão bola atualmente para os ideais de CHE. Ou para qualquer ideal- até nos unimos ao Irã, que nega o holocausto, assusta o mundo com suas ambições nucleares, mas compra nosso frango congelado.

CHE está mais anacrônico do que nunca.

E nunca esteve tão barato comprar carros, eletrodomésticos e viajar para o exterior, para comprar camisetas com o seu rosto estampado.

