Aê, foi mal.

Demos 1 baita azar pra Seleção Brasileira…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vamos ver se o filme, que estreia semana que vem com 550 cópias, com HOMEM ARANHA e BATMAN, tem melhor sorte.

Olha aí trechos do que o RODRIGO FONSECA escreveu em O GLOBO:

RIO – Na torcida por um blockbuster neste ano em que nenhum lançamento nacional passou a marca de um milhão de ingressos vendidos, o cinema brasileiro receberá “E aí, comeu?”, de Felipe Joffily, em duas semanas, como uma promessa de redenção comercial. Papo de botequim em forma de longa-metragem, regada a piadas e a dores de amor, a produção de R$ 5,5 milhões, adaptada do texto teatral homônimo de Marcelo Rubens Paiva, estreia com fôlego hollywoodiano (550 cópias), no dia 20 no Rio e no dia 22 no resto do país. Num momento em que as atenções do circuito exibidor (e de boa parte do público) voltam-se para os novos filmes de Batman e Homem-Aranha e animações como “A Era do Gelo 4”, o longa de Joffily é o título made in Brazil que se candidata a enfrentar a concorrência de Hollywood.

— Este foi um ano em que os filmes brasileiros foram melhores em qualidade artística do que em resultados de bilheteria. Isso preocupa, é claro. Mas, como realizador, eu não posso me prender numa paranoia em cima de um risco imprevisível: de o filme dar certo ou não. É melhor eu me preocupar com outra coisa, que é entregar um filme bom — diz Joffily, ao lado do produtor Augusto Casé, com quem trabalhou em “Muita calma nessa hora” (2010), um sucesso que deixou exibidores surpresos.

Com um tom similar ao das comédias juvenis dos anos 1980, “Muita calma nessa hora”, que custou R$ 2 milhões, contabilizou 1,5 milhão de espectadores, apoiado no carisma de uma legião de humoristas. Um deles é Bruno Mazzeo, que entra em “E aí, comeu?” como ator e produtor associado.

— Já trabalhamos com o Mazzeo em “Cilada”, a série, e eu produzi o filme “Cilada.com” (3 milhões de pagantes em 2011). Quando buscávamos um projeto, ele veio com a ideia da peça do Rubens Paiva, sobre três homens em um bar. O título, “E aí, comeu?”, podia espantar algumas pessoas, por parecer grosseiro ou até machista. Quando o Marcelo foi encenar, chegaram a sugerir que ele mudasse o nome para “Da boca pra fora”. Mas nos diálogos da peça você já sentia um tom de humanidade para além do riso, num olhar sobre o homem hoje — diz Casé, que estreou como produtor de longas em 2003, com “Benjamin”, de Monique Gardenberg.

Na versão da peça de Rubens Paiva, roteirizada por ele em parceria com Lusa Silvestre (“Estômago”), Mazzeo vive o arquiteto Fernando. Recém-largado pela mulher (Tainá Müller), ele afoga suas desilusões com seus melhores amigos, o jornalista Honório (Marcos Palmeira) e o aspirante a escritor Fonsinho (Emilio Orciollo Netto). Assim como Fernando, que em meio à dor da separação lida com o assédio de uma vizinha adolescente (Laura Neiva), os outros dois estão cheios de quiproquós afetivos. Honório acredita estar sendo traído pela mulher, Leila (Dira Paes), e Fonsinho não consegue ter uma vida amorosa sólida, investindo apenas em mulheres casadas e na garota de programa Alana (Juliana Schalch).

Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/cultura/comedia-ai-comeu-estreia-encarando-gigantes-de-hollywood-5158528#ixzz1xVryRwjU

+++

Quem deve estar rindo de tudo isso: