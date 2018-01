Festanças no aniversário da Vila Mada

Feliz Aniversário Vila Mada.

É o bairro mais carismático da cidade.

Que começou a se agitar com um bar que vendia de tudo (Mercearia São Pedro), um sujinho sem nome e outro que vendia empanadas argentina de exilados da ditadura de lá na Rua Wisard.

Juntou estudantes da USP, em busca de casinhas baratas, produtoras de cinema independentes.

Ficou conhecido como o bairro de intelectuais e “artistas”, rivalizando com a boemia do Bixiga.

E, claro, da escola de samba Pérola Negra.

Mesmo desfigurado, com bares inspirados em botecos cariocas, e uma leva de “boys” que o ocupam nas noites dos fins de semana e em carnavais, ainda mantém seu charme.

Com labs de culinárias e marcenarias, coworkings, lojas de móveis, galerias de arte e restaurantes excelentes.

A festa de aniversário do bairro tem décadas.

Hoje tem, espalhada em sambas (MUITOS SAMBAS), bares, especialmente nas ruas.

No pátio da igreja da Rua Girassol, 795:

10h às 22h – Espaço gastronômico com Foodtrucks e estandes de culinária. Como exemplo: Patio SP (sanduba de carne louca), MamaBia (Massas Artesanais), Pattio SP (coxinha de frango), Pira Grill (dadinhos de tapioca); Empanadas Chilenas (empanadas), Garrafas Bar (vinhos), Jairo (porções de calabresa e frango a passarinho), Tasca (comida portuguesa), Doce Caramelo (brigadeiros e doces de pote), Food Truck WonderFood (sanduiches diversos), Hambúrguer do Barão Food Truck (burgers).

10h às 22h – Exposição de arte com a participação dos artistas plásticos: Bill Soares,Vera Rocha, Gustavo Prata, Renato Jardim, Luiza Zaroni, Cynthia Loeb, Ceres Art, Rafael Faustino e Rosane Viegas. Shows de música.

10h às 22h – Área externa da igreja, grafites de Arte Sacra sob a curadoria do grafiteiro Binho Ribeiro.

11h às 17h – Artistas de rua, músicos e artistas circenses, circularão entre a matriz da festa e o quadrilátero do coração da Vila Madalena, entre as ruas Rodésia, Inácio Pereira da Rocha, Madalena e Mourato Coelho, onde os 65 bares e restaurantes e 35 lojas participantes estarão sinalizados com flags coloridos (veja detalhes no blog do site da Vila).

Missa e homenagens a personalidades do bairro.

18h às 18h30 – Show com o humorista Fabio Lins.

18h30 – Início da Projeção de Vídeo Mapping na fachada da igreja, com duração de aproximadamente três horas. O Vídeo mapping poderá ser apreciado também do lado de dentro da igreja onde se refletirá a projeção através dos vitrais dando a sensação de estar dentro de um caleidoscópio.

20h30 – Filmagem da projeção será transmitida no telão da Rua Aspicuelta e em todos os comércios participantes com TV.

Espalhado pelo bairro:

Música na Vila no CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA MADALENA, com Os MADALENA/ Velha Guarda Pérola Negra/ Maloca Fina (Rua Manoel Henrique Lopes 33 – www.facebook.com/osmadalena)

AÇÃO SAÚDE – Verificação de pressão arterial, glicemia e atividades físicas.

AÇÃO CERVEJA ARTESANAL – Acompanhe a produção de uma cerveja artesanal [ cervejaria primeira da vila ]

AÇÃO RODA DE SAMBA – A partir das 15hs. Com Brôto e Velha Guarda do Pérola Negra (BAR SAMBA da Rua Fidalga, 308 – SP – https://www.facebook.com/barsambabr)

GRUPO SAMBABAR – das 14h às 17h- GRUPO TIM MAIA E CARMEN QUEIROZ – a partir das 21h (SEU DOMINGOS, na Rua Fidalga, 209)

GRUPO SAQUÊ NA CACHAÇA – das 16h às 21h (BAR DO BAIXO, Rua Cardeal Arcoverde, 1574 – 05408-001 e ou Belmiro Braga 22 https://www.facebook.com/bardobaixo.com.br/)

Veja mais: www.aniversariodavilamadalena.com.br – site e blog

www.facebook.com/niverdavila