fenômeno do marketing

Todas as partes negam.

Mas RONALDO pediu sim o cancelamento do contrato de MARCO LUQUE com a CLARO.

O CQCeiro tinha mais comerciais a fazer para a operadora [fez apenas 1].

RONALDO achou que LUQUE demorou demais para repudiar a polêmica piada de RAFINHA BASTOS qto à gravidez de Wanessa com o sócio.

Uma semana, o tempo que levou LUQUE a criticar publicamente a piada do colega de bancada.

Aqueles que acham que o humor não deve ter limites, agora veem que ultrapassar as fronteiras afeta a conta bancária do humorista.

RAFINHA perdeu contratos com a EMBRATEL.

Agora LUQUE.

E mostra que o convívio com os playbas transformou o fenômeno do futebol em do marketing.

Ele oritenta as ações da CLARO, HIPERMARCAS, CORINTHIANS, NEYMAR, ANDERSON SILVA.

Já interfere nas escolhas da FIFA para a COPA DO MUNDO.

Vai longe o craque.

O mágico da camisa 9 trocou os piques que deixavam as defesas atordoadas pelas estratégias inovadoras.

***

Testemunhei das arquibancadas algumas das imagens mais marcantes do futebol, como o milésimo gol de Pelé, a sua despedida, a estreia de Zico no Flamengo- garoto já ovacionado quando ainda era juvenil e jogava nas preliminares, escrevi para a revista da ESPN.

Depois, morei em Santos entre 1971 e 74.

Estudava ao lado da Vila. Almoçava sanduíche de mortadela assistindo aos treinos do Santos de Pelé, Edu, Clodoaldo e Carlos Alberto, pra citar “só” 4 tricampeões.

Não vi da arquibancada do Pacaembu a estreia do Garrincha no Corinthians [sim, ele jogou no Timão].

Mas estava na do Morumbi no gol de Basílio em 1977.

Futebol, porém, sempre surpreende. Por isso é paixão.

O anúncio da contratação de Ronaldo pelo TIMÃO foi desdenhado. Pedido de MANO, revela-se agora.

Será que ainda tem gás para jogar num time recém-saído do trauma da Série B? Esta é a cura da ressaca de tamanha humilhação?

Sua estreia demorou. Gordo. O mundo se voltou de repente para 4 de março de 2009, Estádio Juscelino Kubitschek, Goiás. Será possível que um atleta com dois joelhos refeitos, de tantas idas e vindas e com problema notório de peso, conseguirá renascer?

Entrou aos 20 do segundo tempo, contra o modesto Itumbiara, jogo de ida da Copa do Brasil.

De repente, Douglas com a bola. Vê-se Ronaldo como um foguete correr em direção ao gol. Um só grito ecoou pelos 4 cantos, até entre palmeirenses e são-paulinos: “Passa pra ele!”

Fominha, o meio-campista chutou por cima do gol.

A redenção veio no jogo seguinte. O único em que até os rivais se emocionaram e choraram com o gol de cabeça do Fenômeno no maior rival, no fim do jogo. Estádio a baixo. Notícia rodou o mundo. Milagres existem.

E desde então, testemunhamos o momento de acreditar no impossível. Gols decisivos apareceram. De cabeça, bico, esquerda ou direita, cavadinha, falta e pênalti. Golaços decisivos. Arrancadas explosivasem finais. Títulos! Daquele que ex-jogadores afirmam ser dos poucos que viram atuar que consegue colocar a bola onde quer.

Aquilo que se via era mais que futebol, era história, eu pensava maravilhado.

Não perdi um jogo do Pacaembu. Olhem, registrem para contar para seus netos que um dia vocês o viram jogar.

Eu não tirava os olhos do Gordo. Queria entender. Era sempre o último a entrar em campo, agarrado por crianças uniformizadas.

Parecia brincar de jogar futebol. Era lento e pesado.

Toda vez que caía, era como se o gramado balançasse. E um silêncio pairava: será que é grave? Suspense, até se levantar de novo.

Ficava se fingindo de morto entre dois zagueiros. Sempre no círculo central. Mal caminhava. Parecia apático, desconcentrado. Será que tuitava em um portátil mocozado?

Mas quando a defesa corintiana recuperava a bola e olhava, lá estava ele correndo em zigue-zague, driblando com o corpo os zagueiros e suas sombras, entrando em impedimento e saindo, enganando as câmeras e a torcida, sumia e reaparecia num lugar vago, como um lobo solitário uivando pela bola.

Se estava cercado por adversários, descolava um passe que ninguém imaginava que faria. Um lançamento para um jogador desmarcado que só ele vira. E era rápido. Não perdia tempo com a bola nos pés.

A reação da arquibancada era “ohhh”. Nos entreolhávamos. Como ele fez isso? Ríamos orgulhoso do nosso camisa 9. Era mais que futebol. Parecia um jogo de adivinhação. O que ele fará agora? E depois?

Quem viu, nunca se esquecerá.

Um mago com um repertório inesgotável de truques e talento.

Não por menos que o chamam de fenômeno.

+++

marketing cultural.

Em cartaz no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro.

As minhas aventuras:

Na direção de DEUS É UM DJ, no OI FUTURO – FLAMENGO.

Na autoria de C’EST LE VIE, no SESC – CASA DA GÁVEA

+++

E neste sábado, às 21h45, na TV CULTURA, é meu o depoimento da série Ponto de Virada.

Que era um filme de FRANK MORA que virou programa de TV.

Nele, falo que não foi o dia do acidente que mudou a minha vida.

Ah-ah… surpresa.

Olha as datas em que serão exibidos os episódios da série na TV Cultura.