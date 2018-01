É anunciada como uma caminhada pela democracia.

No Minhocão, antigo Elevado Costa e Silva, que a Prefeitura mudou o nome para Elevado João Goulart.

Marcada para este domingo, dia 14 de agosto.

Com presença da família de Jango [os filhos João Vicente e Denize Goulart], que caminhara pelo elevado que leva o nome do pai, ex-presidente deposto no Golpe de 64.

A concentração será às 8h30 na Pizzaria Sara [Rua Dr. Cesário Motta Jr., 561].