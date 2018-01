Exposição brasileira Queermuseu projetada em NY

Obras da Queermuseu, exposição cancelada depois de protestos de grupos conservadores, como o MBL, pelo Santander Cultural de Porto Alegre, foram projetadas em Nova York.

A provocação, com o slide de protesto Brazil, the world is watching (Brasil, o mundo está vendo), e folhetos explicando a censura, foi de Cibele Vieira, uma das artistas da exposição.

Num evento marcado pelo FACEBOOK e batizado de NY Loves Queermuseu, algumas das 250 obras da exposição foram projetadas na fachada do New Museum, do Whitney Museum of American Art e do Bushwick Museum.

No Bushwick Museum, muros do bairro de Brooklin também tiveram as obras projetadas, com slides Ditadura Nunca Mais e NY Loves Querrmuseum.

O protesto vai até domingo, e teve ajuda dos museus.

