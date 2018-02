Foi como a TAM me deixou ontem.

Me tiraram do avião, voltando de LONDRINA, sumiram com a minha cadeira de rodas e me colocaram nesta daí, acorrentada na parede.

Perdi, playboy.

E sumiram.

Foi um cara do aeroporto quem me tirou dali.

Literalmente, preso numa cadeira de rodas…

+++

Amanhã passa o filme MALU DE BICICLETA no FESTIVAL DE CINEMA DO RIO.

Na quarta à tarde, debate.

Olha o blog e o trailer aí:

http://maludebicicleta.com.br/