El dilema…

Um bom fotojornalista interpreta a pauta. Não registra apenas. Por isso, é também considerado um jornalista. Alguns até transmitem opiniões, como um colunista.

Faço uma pergunta ao leitor do blog. O que está subentendido nessa incrível foto de Paulo Libert/AE, que registrou o abraço na Fiesp entre os presidentes Lula e Cristina Kirchner e foi capa do Estadão do sábado?

1. Desculpe, compañero.

2. Que cheiro gostoso.

3. Tem alguém olhando?

4. Vamos melhorar nossas relações comerciais?

5. Você ainda está chateado, porque taxei as suas geladeiras?

6. Tango ou forró?

7. Aqui, não.

8. Gosta de alfajores?

9. Vem pro cantinho.

10. Encosta aqui.

11. A dona Marisa descobriu, chica.

12. Atrás da igreja.

13. Sentiu o que eu sinto?

14. Coloquei vermelho pra você.

15. OK, Pelé é melhor que Maradona.

16. Não me taxa assim que eu gamo…