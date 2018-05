eduardo, mônica e polêmica

A grande balada [violão e baixo] da fase que o próprio RENATO RUSSO chamava de música de fogueira, ou de acampamento, virou o centro de uma polêmica e acusação de plágio.

Entre publicitários, claro, porque ninguém acusaria a LEGIÃO de plagiar o épico de dezenas de passagens e parágrafos, sem refrão, que conta a história de vida de anos do jovem casal que não tinha nada a ver, mas se apaixonou, se amou, teve gêmeos e viveu feliz para sempre.

Ele um moleque que não quer crescer, ela uma mulher ativa e moderna.

Afinal, fica provado:

Quem um dia irá dizer

Que existe razão

Nas coisas feitas pelo coração?

E quem irá dizer

Que não existe razão?

A LEGIÃO era das poucas bandas que se recusavam a entrar nos esquemas leoninos de divulgação, como o pagamento de jabá [grana cobrada por fora pelas rádios] ou a aparição num sábado no programa DISCOTECA DO CHACRINHA, que, em troca dos 5 minutos no palco da emissora, deviam também fazer shows em playbacks em cidades do interior ou nas perifas do mercado, sem ganhar cachê.

Corrigindo. Apareceu no CHACRINHA uma ou duas vezes [valeu leitores atentos!].

A banda acreditava que deveria arrebanhar a legião urbana para uma missão, questionar o tal do “sistema”, como se dizia, do País à estrutura familiar, das obrigações ao amor.

Nada de figurinos ou apelos. Dava shows com a roupa de casa.

Mas, claro, RENATO morreu, tais ideais e a pureza também, e pouco a pouco suas músicas viram slogans ou trilhas de comerciais de banco, operadora de telefonia…

Quem pagar, leva.

E olha que há muitos dígitos nestas cifras.

É assim com grandes clássicos do Rock dos anos 80, que fizeram a nossa cabeça e agora estão num anúncio entre uma videocassetada do Faustão e uma matéria do Fantástico.

E também com os de 70, 60.

Com todo samba, bossa nova, soul.

João Gilberto, Tim Maia, tantos…

Nesta semana, a produtora O2 apresentou seu épico de mais de 4 min do comercial de uma operadora de celular.

Um registro preciso da música EDUARDO E MÔNICA dirigido por Nando Olival.

Eduardo abre os olhos e acorda na letra, lá está ele acordando na tela.

Mônica toma conhaque na letra, lá está ela tomando na tela.

Como a letra é incrivelmente descritiva, acho que nem precisaram de roteiristas, já que bastou filmar o que ela propunha.

E como a história cheia de idas e vindas é ótima, para que estragar o que está perfeito?

Bastou seguir a métrica e filmá-la.

Seu lançamento foi uma comoção na rede.

Em 1 dia, mais de 2 milhões de viewers no YouTube e TT no Twitter:

http://www.youtube.com/watch?v=gJkThB_pxpw

Mas então alguém se lembrou de outro comercial e achou que era plágio.

Há anos, a mesma música foi trilha da propaganda de outra operadora, a ATL.

Na época em que a novidade nos celulares era mandar torpedos.

Só que num comercial resumido, de 1 min, sem a voz de Renato, mas uma feminina cantando, no mesmo esquema:

Eduardo abre os olhos e acorda na letra, lá está ele acordando na tela.

Vão à tal festinha que o amigo do cursinho etc etc.

Plágio?

Ah, vai…

Processem o roteirista, digo, o autor da música, digo, seus herdeiros.