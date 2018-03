Doors toca Zeppelin

O QUE acontece quando uma banda genial toca um hit de outra mais genial ainda.

É o que aconteceu em 1968 num show ao vivo, cujas imagens foram recuperadas.

Aconteceu?

JIM MORRISON começa a cantar Stairway to Heaven, música de uma banda que dava os primeiros passos do lado de cá do Atlântico, LED ZEPPELIN

Acontece que foi a partir de 1968 que a banda inglesa, sem disco gravado, tocou em Los Angeles e São Francisco.

O primeiro álbum do LED foi lançado nos EUA só em 1969.

E os fãs sabem bem: Staiway to Heaven de Jimmy Page aparece só no quarto álbum de estúdio da banda, de 1971

Muitos dizem que a música é plágio de uma instrumental Spirit, Taurus, gravada em 1968.

A música, não a letra.

O LED abriu um show deles em 1968.

THE DOORS acabou em 1971, ano em que JM morreu.

E o último show da banda foi em 1970, antes da música ser composta.

Então esta gravação não pode ser de 1968.

A base se parece, na verdade, The Music is Over

Montagem? Ah-ah, segredos da tecnologia.

Mas vale o registro: