SÓCRATES VIVE

Dona Kátia Bagnarelli avisa.

Última companheira do MAGRÃO diz que no dia 28 de Julho vamos eternizá-lo com uma obra de arte em forma de busto no Parque São Jorge.

Em agosto terá a primeira semana do LEGADO DO DOUTOR com exposição de tudo o que ele deixou pra ela, as obras de artes nunca vistas antes, salas de leitura com as colunas escritas por ele em 10 anos de vida jornalística, as melhores imagens de lances em campo, o Doutorzinho explicando para as crianças a importância do esporte e da educação, palestras e debates com convidados. Tudo GRATUITO!

E não é que seu nome foi gritado por todo o PACAEMBU logo depois de encerrada a partida, no jogo mais importante da história do Timão, enquanto aguardávamos a instalação da estrutura da premiação no gramado.

“DO-TÔ! DO-TÔ! DO-TÔ! DO-TÔ! DO-TÔ!”, gritavam os curintia, com o punho esquerdo erguido. Sua mística está eternamente em nossos corações. Elegância, raça, posicionamento político coerente, vida bandida e boêmia, gozador em tempo integral, misturado às responsabilidades com o País, a família, sua terra, em querer mudar.

Não é por outra que seu nome é Sócrates BRASILEIRO Sampaio de Souza Vieira de Oliveira.

Dom Sócrates.