E 1 amigo me mandou as justificativas do seu mau comportamento.

Quando era pequeno, diz, só via coisas estranhas na TV.

E lista:

Tarzan corria pelado

Cinderela chegava em casa meia noite

Aladim era ladrão

Batman dirigia como um louco

Pinocchio mentia

Bela Adormecida dormia o dia inteiro

Salsicha, do Scooby-Do, tinha voz de maconheiro, via fantasma e conversava com o cachorro

Zé Colméia e Catatau eram cleptomaníacos e roubavam cestas de pic-nic

Branca de Neve morava na boa com 7 homens (pequenos)

Olívia Palito tinha bulimia

Popeye fumava um matinho suspeito

Pac Man corria em uma sala escura com musica eletrônica comendo pílulas que o deixam ligadão

Super Homem loucão, colocava cueca por cima da calça

A Margarida namorava o Pato Donald e saía com o Gastão

Olha os exemplos que eu tive!

Boa desculpa.

+++

Já outro me mandou o case que disfarça bem seu computador e inibe roubos.

Quem vai querer afanar um livro velho?

+++

RADIOHEAD é a banda síntese de tudo o que acontece na música e no novo ambiente dominado pela tecnologia digital.

No começa, eram evidentes as influências de Beatles e Pink Floyd.

Até se distanciarem e encontrarem um estilo único e imitável.

Se viu na guerra contra os downloads e, solução polêmica e inovadora: passou a lançar discos que podem ser baixados ao preço que o usuário oferecer.

Fez um show inesquecível há 2 anos por aqui.

Surpreendeu ontem ao entrar no estúdio e, com o apoio do CANAL +, colocar na rede a execuçção do novo disco, THE KING OF LIMBS.

De graça.

Inovando como sempre.

Imperdível.

