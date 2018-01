Disney anuncia parque temático de Star Wars

Lembra-se da Ilha da Fantasia?

Sabe a série Westworld, da HBO, em que visitantes e turistas vivenciam experiências do Velho Oeste, cercados por personagens, como se estivessem e fato numa cena do século 19?

Em 2019, dentro do parque californiano e na sua filial na Flórida, a Disney inaugura parque temático Galaxy’s Edge, em que se pode vivenciar experiências que apenas os personagens de George Lucas vivenciam.

A aldeia de Jedi será reproduzida em escala normal.

Pode-se até pilotar a nave Millennium Falcon.

Testemunhar uma perseguição de naves nos céus.

E comer e beber no barzinho com seres de outros planetas.

O visitante também poderá optar em ser um personagem e receber a fantasia dele.

No blog da Disney, o presidente da Walt Disney Parks and Resorts, Bob Chapek, diz que a partir do segundo que o visitante chegar, será parte de um episódio da saga Star Wars.

Como numa espécie de resort, pode até se hospedar: “Poderá imediatamente se transformar num cidadão da galáxia.”