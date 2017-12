Direita versus esquerda com educação

Como esquerda e direita podem discutir e discordar com educação e inteligência?

Uma aula que vem da democracia moderna mais antiga.

O embate entre a mãe do neoliberalismo, a primeira-ministra Margaret Thatcher, que governou o Reino Unido com mão de ferro, e deputados socialistas, no seu último discurso em novembro de 1990.

Para que possa nos inspirar e ensinar.

Não pelo debate ideológico, que faz os conservadores vibrarem.

Mas pela forma como se conduz um debate num Parlamento, sem conesrvadores ou trabalhistas ou socialistas ou direita ou esquerda apelarem.