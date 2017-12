Dilma versus IstoÉ

É oficial. Segundo nota:

A Advocacia-Geral da União acionará o Ministério da Justiça para que determine a abertura de inquérito para apurar crime de ofensa contra a honra da presidenta da República cometido pela revista IstoÉ em reportagens publicadas nas duas últimas edições.

A AGU também invocará a Lei de Direito de Resposta para garantir, junto ao Poder Judiciário, o mesmo espaço destinado pela revista à difusão de informações inverídicas e acusações levianas.

Eventuais ações judiciais de reparação de danos morais também estão sob análise de advogados privados da presidenta Dilma Rousseff.

Na edição do dia 23 de março, com a manchete na capa “Basta!”, a IstoÉ afirma que “Dilma agiu para obstruir a Justiça, o que configura crime de responsabilidade”.

Na matéria da edição do dia 30 de março, “Os 7 Crimes de Dilma”, a revista afirma que a Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Eleitoral têm “elementos para enquadrar a presidente em pelo menos sete crimes”.

Nesta sexta-feira, 1 de abril, o site da revista traz uma matéria afirmando que Dilma estaria “fora de si”.

O título: Uma Presidente Fora de Si.

A matéria assinada por Sérgio Pardellas e Débora Bergamasco afirma:

Assessores palacianos, mesmo os já acostumados com a descompostura presidencial, andam aturdidos com o seu comportamento às vésperas da votação do impeachment pelo Congresso. Segundo relatos, a mandatária está irascível, fora de si e mais agressiva do que nunca.

Na última semana, a presidente mandou eliminar jornais e revistas do seu gabinete. Agora, contenta-se com o clipping resumido por um de seus subordinados. Mesmo assim, dispara palavrões aos borbotões a cada nova e frequente má notícia recebida.

Há duas semanas, ao receber a informação da chamada “delação definitiva” em negociação por executivos da Odebrecht, Dilma teria, segundo o testemunho de um integrante do primeiro escalão do governo, avariado um móvel de seu gabinete, depois de emitir uma série de xingamentos. Para tentar aplacar as crises, cada vez mais recorrentes, a presidente tem sido medicada com dois remédios ministrados a ela desde a eclosão do seu processo de afastamento: rivotril e olanzapina, este último usado para esquizofrenia, mas com efeito calmante. A medicação nem sempre apresenta eficácia, como é possível notar.

Em recente viagem a bordo do avião presidencial, um Airbus A319, tripulantes e passageiros ficaram estupefatos com outro surto de Dilma. Depois de uma forte turbulência, a presidente invadiu a cabine do piloto aos berros: “Você está maluco? Vai se f…! É a presidente que está aqui. O que está acontecendo?”, vociferou. Não seria a primeira vez que Dilma perdia o equilíbrio durante um vôo oficial.

A presidente não demonstra paciência nem mesmo para esperar o avião presidencial seguir o procedimento usual de taxiamento. Um de seus assessores lembra que, certa feita, Dilma chegou a determinar à Aeronáutica que reservasse uma pista exclusiva para a decolagem de sua aeronave. Com isso, outros aviões na dianteira tiveram de esperar na fila por horas.

A revista lembra o caso da rainha de Portugal, Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana de Bragança, mãe de dom João IV conhecida como Maria a Louca.

E cita o “modelo consagrado pela renomada” psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, que descreve cinco estágios pelo qual as pessoas atravessam ao lidar com a perda ou a proximidade dela: a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação.

IstoÉ diagnostica que Dilma “oscila entre os dois primeiros estágios”.

Enquanto a revista sugere que a presidente saia e procure um divã, a presidente levará a revista a recorrer ao seu jurídico.

Teria sido uma pegadinha do primeiro de abril?

