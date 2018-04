dilemas revolucionários

Se você gostou do filme LOKI – ARNALDO BATISTA e quer mais, saiba que um clipe dele inédito, dirigido por RUI MENDES, MAURÍCIO EÇA e ZÉ CARRATU, proibido pela família, foi postado no YOUTUBE, esta grande arma contra a censura.

O clipe está vetado. A família acredita que denigre a imagem do compositor, apesar da anuência do mesmo, e foi gravado no auge do seu ostracismo. Cheque você:

http://www.youtube.com/watch?v=3SN9PLfa_p4&feature=channel_page

+++

FELLINI deu um grande show aqui no STUDIO SP. Que banda… Nada de refrão fácil, timbres chupados de bandas inglesas, levadas pirateadas. Era, de fato, diferente de tudo o que rolava por aqui nos anos 80.

Não fez sucesso como outras bandas que dividiam os mesmos palcos undergrounds da época, como IRA!, TITÃS, RPM. Não sei por quê. Bem, nem interessa. Fizeram história. Tocavam do jeito que queriam. Sucesso é detalhe.

Cada um foi para um canto. Seguiu a sua vida. E agora anualmente prometem esses reencontros. Quando Thomas Pappon vier de Londres em férias. Irritado e cheio das manias do seu colega de BBC, o grande Ivan Lessa.

+++

Ao final do show, surpresa: o DJ meteu um LED ZEPPELIN. Minha cabeça girou. Meu coração quase saiu pulando. Nesse ano, eu e ZÉ CARRATU, 2 cinquentões, tínhamos pensado em dar uma festa em que só tocasse LED ZEPPELIN. Em homenagem à nossa adolescência.

Pois, no final dos anos 70, dançávamos nas festinhas e boates o quê? LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE, JETHRO TULL, FOCUS, PINK FLOYD, som pesado, nós e as meninas. Ficávamos parados, só com os braços balançando e a cabeça girando. E cantávamos em falsete. Em resistência aos fúteis acomodados e alienados que pulavam e rebolavam BEE GEES nas discotecas.

Roqueiro que é roqueiro não rebola? Alguns de nós imitavam os movimentos do skate, que começava na época, ou do surfe. Cada um na sua, no seu canto, de olhos fechados, viajando [éter, benzina, sei lá…].

No meu livro MALU DE BICICLETA, o narrador diz: “Só existe uma coisa melhor do que Led Zeppelin. Bethoven. Muitas vezes eu os comparo, alterno. Em ambos, tanto tormento, beleza, fúria e leveza se sucedendo.”

Acabei dando uma festa num puteiro da MOOCA agora em maio. Pedi para o Carcarah, que ia discotecar, colocar só anos 70. Em homenagem aos meus 50 anos completados. Mas acabou a luz do bairro, bem quanto BORTOLOTTO discotecava.

A festa miou na melhor parte. Pelo menos, ganhamos de brinde 3 strips feitos pelas profissionais da casa.

+++

Estréia hoje o ótimo documentário KURT COBAIN – RETRATO DE UMA AUSÊNCIA. É um filme diferente, baseado nas 25 horas de entrevistas, algumas pelo telefone, concedidas por Cobain para o crítico musical e amigo dele, Michael Azerrad.

Nada de imagens de arquivo da banda que recuperou algo que havia se perdido da cena roqueira. O diretor AJ Schnack mescla até músicas de outros caras que influenciaram o NIRVANA, como Iggy Pop e Bowie.

Fala da infância e adolescência pobre do moleque Cobain, seu namoro com Courtney, ambos viciados e morando em muquifos, dos projetos de Cobain para fazer sucesso, de como planejava tudo em cadernos, bolava o figurino da banda, enquanto trabalhava de faxineiro num hotel.

As imagens que linkam com as declarações em áudio são de cenas urbanas e provincianas das cidades em que morou: Aberdeen, Olympia e Seattle. Lindas imagens que completam a entrevista. Não exibe clipes da banda, nem nada de arquivo. É quase uma poesia visual, sob a voz desse que foi o ícone de uma época, e a única coisa relevante que ficou dos anos 90, além do MANGUE BEAT, é claro!

Filme original, plástico, sensível e revelador.

+++

Levei meu sobrinho universitário para assistir ao longa O GRUPO BAADER MEINHOFF, indicado ao Oscar de filme estrangeiro 2009, que conta a trajetória da organização terrorista RAF (Facção Armada Vermelha), que começou anarquista, roubou bancos na Alemanha e detonou, sob a atmosfera revolucionária de MAIO DE 68 e dos protestos contra a GUERRA DO VIETNÃ, uma luta contra o poder alemão e o imperialismo americano durante a década de 70, grupo de quem ele, que estuda Relações Internacionais na PUC, nunca tinha ouvido falar.

O filme não toma partido. Apenas registra, numa mega produção de época, o que aconteceu- roteiro do produtor Bernd Eichinger (“A Queda!”), baseado no livro “Der Baader-Meinhof Komplex”, do jornalista Stefan Aust.

Começa com os protestos estudantis dos anos 60 até a fundação do grupo pela jornalista Ulrike Meinhof (Martina Gedeck, de “A Vida dos Outros”) e o casal extremista Andreas Baader (Moritz Bleibtreu, de “Corra Lola, Corra”) e Gudrun Ensslin (Hohanna Wokalek).

No início, o grupo tinha a simpatia da população. Pouco a pouco, ficaram isolados. E sua luta passa a não fazer mais sentido, com ataques à bomba, treinamento de guerrilha na Jordânia e um patético sequestro de avião.

É um painel da tragédia que ocorreu em quase todos os países, quando a luta estudantil se uniu à luta armada, inspirada nos ideais da revolução cubana.

Como com as BRIGADAS VERMELHAS, da ITÁLIA, SENDERO LUMINOSO, do PERU, as FARCS, da COLÔMBIA, ainda em atividade, e organizações que combateram a ditadura sob a bandeira do socialismo na ARGENTINA [MONTONEROS], CHILE [MIR], URUGUAI [TUPAMAROS] e BRASIL [ALN, MR-8, VPR, Colina, PCdoB].

Por sinal, todas as organizações seguiam o MANUAL DO GUERRILHERO URBANO, livro que virou best seller na Europa, do líder da ALN, CARLOS MARIGHELLA, grupo que também se isolou.

Interessante descobrir como depois que estabelecem uma linha de processo revolucionário os grupos acabam se distanciando das massas e imprimem uma guerra particular contra a repressão. Apesar do próprio MARIGHELLA afirmar, veementemente, que a luta não era contra torturadores ou indivíduos, mas sim contra um sistema.

Ou instalam um estado autoritário, que se sustenta pela repressão e sangue, da Revolução Francesa aos Bolcheviques, passando pelo maoísmo e revoluções vitoriosas em CUBA, MÉXICO, ANGOLA e tantos outros.

Se, no começo, têm o apoio da população, se isolam pouco a pouco, desfazem o mito da luta pela justiça e liberdade, e instauram um regime de terror, que se mantém no poder por décadas, com muita violência, censura e prisões.

Sei lá. Como é complexa a alma humana…