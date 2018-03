Diário de A NOITE …

A NOITE MAIS FRIA DO ANO

UMA REALIZAÇÃO SESC

Patrocício: ENERGIAS DO BRASIL E GOL



LEITURA NO MASP EM ABRIL DE 2008

DAN

Você está bem?

CAROL

Estou o quê?

DAN

Acho que entrou uma frente fria.

CAROL

Vou entrar numa fria?

DAN

Acho.

CAROL

Você se acha…

DAN

Me acho o quê?

CAROL

Se acha se achando. Não acha?

DAN

Não acho nada. Você acha?

CAROL

Que você se acha? Acho.

DAN

Por quê?

CAROL

Sabe que acho que a gente vai se dar bem?



PRIMEIRO DIA DE ENSAIO EM DEZEMBRO DE 2008

CAROL

Vamos embora daqui, vamos morar em Floripa, Queluz, Guarulhos, aqui não tem sossego. Tenho medo, sabia? Medo de andar na rua, medo de ser assaltada, de blitz, medo de não conseguir decorar um texto, chegar atrasada, de entalar a garganta com um caroço, pararem de fabricar cigarro, de não ter Caras na sala de espera do dentista, de voltar a moda do biquíni asa-delta, de acabar o papel-higiênico, de, no chuveiro, alguém ligar a água quente na cozinha. Ah, eu vou embora. Vocês não mudam, as coisas não mudam, o Brasil tá violento! Vou fazer mestrado no Peru. Você vem?



ENSAIO DA PEÇA EM PALMAS (TO) EM FEVEREIRO DE 2009

CAIO

Ela não adora dançar? Quando danço, vêem me acudir, acham que estou sendo atacado por vespas. Sou muito travado, não tenho ritmo. Ela dizia que estava separada, que você tinha ido embora. Mas o celular dela vivia tocando, e ela dizia, “não conheço, não vou atender”, mas eu sempre achava que era outro. Você.

RENATO

Você tinha ciúmes?

CAIO

Muito.

RENATO

Você tinha ciúmes de mim?

CAIO

Não. Eu dizia que você tinha direito: usucapião. Depois, eu sabia que ela não tinha mais tesão por você.

RENATO

Quem disse?

CAIO

Adivinha…



ENSAIO NO SESC PAULISTA

CAROL

Se vou embora, o cara que deixei se distancia, volto a idealizar. Pra manter a paixão, tem que continuar a imaginar à distância. Um ciclo sem fim. Eu preciso parar.



PEÇA SESC PAULISTA EM MARÇO 2009

CAROL

Com quantas mulheres você ficou desde que a gente se separou? Tem a criminal…

DAN

Sua sobrinha.

CAROL

Oi?

DAN

Ah?

CAROL

O quê? Minha sobrinha? Qual delas?

DAN

A menorzinha.

CAROL

A menina tem 16 anos!

DAN

Ela quem me procurou.

CAROL

A pilantrinha te procurou.

DAN

A pilantrinha quer fazer teatro. Veio pedir conselhos.

CAROL

Que safada filha da mãe

DAN

Safada. Filha da mãe. Que família…

texto de Marcelo Rubens Paiva

Direção: Marcelo Rubens Paiva (assistência Fernanda D’Umbra)

Com: Alex Gruli, Hugo Possolo, Mário Bortolotto e Paula Cohen

Produção: Anna Cecília Junqueira

Fotos: Rui Mendes

Luz: Rui Mendes e Luciana Barone

Cenário: Zé Carratu

Trilha: Aline Meyer e Marcelo Rubens Paiva

Quando: sex., sáb. e dom., às 21h; até 3/5

Onde: Sesc Paulista (av. Paulista, 119, tel. 3179-3700)

Quanto: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

Classificação: não indicado a menores de 14 anos