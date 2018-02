Deus existe?

Deus castiga?

A notícia veio do site do próprio Bispo Edir Macedo [http://www.bispomacedo.com.br/2013/05/16/cabare-processa-a-universal/]

Mas parece ter saídos do arquivo de sinopses e ideias do grande dramaturgo Dias Gomes.

Cabaré processa Igreja Universal.

“Em Aquiraz, no Ceará, dona Tarcília Bezerra construiu uma expansão de seu cabaré cujas atividades estavam em constante crescimento após a criação do seguro-desemprego para pescadores e vários outros tipos de bolsas. Em resposta, a Igreja Universal local iniciou uma forte campanha para bloquear a expansão, com sessões de oração em sua igreja de manhã, à tarde e à noite.

O trabalho de ampliação e reforma progredia célere até uma semana antes da reinauguração, quando um raio atingiu o cabaré queimando as instalações elétricas e provocando um incêndio que destruiu o telhado e grande parte da construção. Após a destruição do cabaré, o pastor e os membros da igreja passaram a se gabar ‘do grande poder da oração’. Então, Tarcília processou a igreja, o pastor e toda a congregação, com o fundamento de que eles ‘foram os responsáveis pelo fim de seu prédio e de seu negócio, utilizando-se da intervenção divina, direta ou indireta, e das ações ou meios’.

Em sua resposta à ação judicial, a igreja, veementemente, negou toda e qualquer responsabilidade ou qualquer ligação com o fim do edifício.

O juiz, a quem o processo foi submetido, leu a reclamação da autora e a resposta dos réus, e, na audiência de abertura, comentou: ‘Eu não sei como vou decidir neste caso, mas uma coisa está patente nos autos. TEMOS AQUI UMA PROPRIETÁRIA DE UM CABARÉ QUE FIRMEMENTE ACREDITA NO PODER DAS ORAÇÕES E UMA IGREJA INTEIRA DECLARANDO QUE AS ORAÇÕES NÃO VALEM NADA!’

Se é verdade ou não, está lançado o PARADOXO, para quem gosta deles.

Tal nota lembra aquela máxima do jornalismo: se o cachorro morde o dono, não dá notícia, mas se o dono morde o cachorro…

Se a igreja nega que as orações causaram o raio, quem incendiou o cabaré, o livre arbítrio?

Deus existe? Deus castiga?