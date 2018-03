Desbunde em 2015

A GLOBO se prepara para cobrir o carnaval de rua de São Paulo, que ganhou fôlego nos últimos anos.

A emissora procura os grandes blocos, que são o combustível do novo carnaval paulistano, para acertar detalhes da engenharia.

Sou testemunha ocular.

Como porta-estandarte do ACADÊMICOS DO BAIXO AUGUSTA há 5 anos, vejo o entusiasmo e a adesão crescer.

Se começamos com um bloquinho de amigos que desceu sem licença da prefeitura (Kassab) a Bela Cintra e Augusta, em 2009, descemos neste ano a Augusta com batedores, banheiros químicos instalados e seguidos por 40 mil pessoas. E com licença.

SPTuris estimou que forma 200 blocos com média de 5 mil pessoas por bloco em 2014.

O Baixo Augusta é o maior deles.

Neste ano, o tema está definido.

A arte é de Felipe Cama e Estefânio.

Os ensaios começam.

Acompanhe a programação na página do Face

E desbunde!