Deputado contra masturbação fez música sobre falta de sexo

O deputado da bancada evangélica que propôs, no final do ano, censura à pornografia da internet, tentou a carreira de cantor sertanejo.

O deputado paulista Marcelo Aguiar do DEM, que compara o vício em pornografia ao vício em drogas, já apareceu no Programa do Gugu (SBT), cantando Não Dá pra Fazer Amor Sem Ter Você.

Música em que se queixa de uma mulher que o abandonou.

O deputado virou gozação na rede.

Ele apresentou o Projeto Lei 6.449/2016 que propõe combater “o vício em masturbação”.

Obrigaria operadoras de internet a bloquear automaticamente o acesso a pornografia gratuita a crianças e adolescentes.

Masturbação pode ser proibida, ironizaram os internautas.

Aguiar, que também foi ator de novela da TV Record, especialista em cibersegurança, lança uma cruzada moral contra o conteúdo da internet.

Passará para a história do deputado que tentou erradicar a masturbação.

fonte: kiko nogueira [dcm]