Para deixar de frescura e comer com as mãos como seu antepassado Neandertal:

Para caso você só tenha 1 tapete vermelho:

Para quem sempre esquece a pasta de dente em viagens:

Para quem preserva a privacidade ao máximo:

Para quem gosta de levar sua luz pessoal:

E para quem fala, fala, mas as pessoas não acreditam, se você chega no trabalho atrasado, e duvidam de suas desculpas, se sua mulher desconfia de tudo, ou sua namorada acha você um galinha que não diz a verdade…

Seus problemas acabaram.

Chegou o Automatic Inflatable Confirmator.

Se você é um político brasileiro e seus problemas são credibilidade, CPI ou cassação por decoro parlamentar, esqueça o velho “nada a declarar” ou o vago “pergunte ao meu advogado”.

O Automatic Inflatable Confirmator é um amigo inflável que prontamente confirmará o que você diz.

Veja como é fácil.

Basta levar o Automatic Inflatable Confirmator nessa moderna, elegante e discreta maleta de couro legítimo.

Quando você se sentir acuado, não souber responder ou achar que sua desculpa não colou, basta inflá-lo, com essa bomba de ar inteiramente grátis, e o Automatic Inflatable Confirmator ficará ao seu lado e confirmará suas declarações.

Ligue agora para um de nossos operadores.

O Automatic Confirmator é feito de material dos astronautas da Nasa.

O Automatic Inflatable Confirmator responderá sempre “é verdade” quando você inventar sua desculpa.

Ligue agora e peça o seu.

É fácil de usar.

E se você governa um Esdtado e for pego recebendo propina?

Não precisa apelar, proibir a notícia de ser veiculada pela retransmissora local. Basta aparecer em público com o seu Automatic Inflatable Confirmator e anunciar:

“Não sou eu quem aparece na fita. Eu estava em coma num hospital paraguaio e depois passei uns dias hospedado com Pimenta Neves.”

E nosso produto com som digital de última geração dirá: “É verdade.”

“Eu estava tranquilo como deputado federal e ex-ministro do Planejamento, fazendo o meu trabalho, dando consultorias, quando podia estar roubando no farol, dei consultorias para empresas, comprei um apê caro, e daí? Ganhei dez milhões em um ano com o suor do meu trabalho. Tudo ocorria muito bem, quando algum invejoso decidiu arrumar uma arapuca, me dedaram. Até um amigo me falar do Automatic Inflatable Confirmator. Fui ao Palácio com a maleta e, enquanto a oposição se exaltava, inflei-o. Meu Confirmator falou tantas vezes ‘é verdade’, que me liberaram da investigação. Mas resolvi pedir demissão, pela governabilidade e estima ao partido. Graças ao Confirmator, minha vida melhorou, já que poderei dar consultorias sem culpa, o País saiu ganhando, e o partido continua sólido e com a base aliada formamos a maioria.”

O segredo do Automatic Inflatable Confirmator é que ele é tão convincente que faz do nosso produto um campeão de vendas. Ligue agora. Não perca tempo.

Peça já o seu Automatic Inflatable Confirmator.

“Meu marido chegou em casa e me pegou na cama com o meu professor de yoga. Enquanto ele buscava o revólver no carro, inflei o Automatic Inflatable Confirmator, que confirmou que, na verdade, aquilo não era sexo, era uma postura de ashtanga chamada ‘taga-taga’, traduzindo, abelha-chupa-mel-do-lírio. O Confirmator foi tão convincente, que, hoje, meu marido faz yoga com meu professor e sempre encerra a sequência perguntando quando vai rolar o ‘taga-taga’.”

“É maravilhoso. Você precisava ver a cara do Confirmator. Como pude desconfiar que minha mulher me traía? Agora, somos mais felizes e saudáveis.”

Jogue fora as velhas desculpas.

Tenha o amigo dos seus sonhos.

Dispense os caros advogados.

Com o Automatic Inflatable Confirmator, você pode chegar aos postos mais altos.

Ligue já e peça o seu. Mas ligue agora. Faça o seu pedido.

Se você ligar agora, receberá além do Confirmator essa maleta de couro legítimo grátis, a bomba de inflar e, atenção, enviaremos também o kit de conversão completo.

Nele, virá a chave que converte o Automatic Confirmator em Automatic Negator, que servirá como testemunha de defesa em inquéritos do Ministério Público ou investigações da Polícia Federal.

Veja como funciona o Negator.

“É dele a conta na Suíça?”

“Não senhor.”

“É ele no vídeo pedindo propina?”

“Não senhor.”

Atenção.

Na compra de um Confirmator, você leva grátis a maleta, a bomba, o kit conversor para o Negator e também para o Perguntator.

Isso mesmo.

Pelo preço do Confirmator, seu Inflatable virá também com os sistemas Negator e Perguntator. Basta mudar a configuração durante a operação. Em segundos.

Mas ligue agora. Fale conosco. Compra 100% segura.

O melhor sistema três-em-um do mercado. Veja como funciona o Perguntator.

“Como é o esquema?”

“Qual esquema?”

“O que dá mais rendimentos?”

“Que rendimentos?”

“Dessas consultorias?”

“Consulta o quê?”

“Quem é você?”

“Quem sou eu?”

Confira a promoção especial de Dia dos Namorados.

Compre já!

Adquirindo o seu Automatic Inflatable Confirmator, você ganha grátis uma maleta, uma bomba de inflar e o kit conversor para o Automatic Negator e Perguntator.

Que ainda serve de segurança!

Mas ligue agora!