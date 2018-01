Cotidiano em cores de Berlim em 1945

Montagem em HD traz imagens do cotidiano de Berlim logo depois do fim da Segunda Guerra.

Feita agora pelo Chronos History, incrível acervo alemão independente de filmes.

São filmes coloridos da situação da cidade destruída logo depois da Capitulação da Alemanha.

Takes no verão de 1945 do bunker e da cova onde Hitler teria sido queimado, da destruição do Reichstag, do Portão de Brandenburger, Adlon, Führerbunker, mulheres e crianças trabalhando na reconstrução da cidade e do precário transporte coletivo.

Imagens sem narração que falam por si.

Produção da Kronos Media