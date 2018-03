Conheça Rua Marighella, paralela à Lamarca

Não se sabe se os dois se encontraram pessoalmente.

Suas organizações, sim, trabalharam juntas, como no roubo do cofre do ex-governador de SP, Adhemar de Barros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas em São Bernardo do Campo, o líder da ALN e o da VPR, as duas maiores organizações clandestinas de esquerda, que combateram nos anos 1960-70 a Ditadura Militar, estão lado a lado.

Heróis para uns, terroristas para outros, são as figuras mais importantes da luta armada, ambos mortos a bala (o primeiro em 1969 em São Paulo, e Lamarca em 1971 no sertão da Bahia).

A Rua Deputado Carlos Marighella é paralela a Rua Capitão Carlos Lamarca.

E um morador me contou que foi a comunidade quem nomeou as ruas, continuação da Rua dos Caçadores.

O pai dele, morador antigo, fã dos dois, convenceu os vizinhos.

Filho mora na Lamarca, pai na Marighella.

No bairro Jardim Brasilândia.