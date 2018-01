Clássico do Radiohead relançado com inéditas

E quando todos pensam que o rock morreu na virada do milênio, e que já se inventara de tudo, eis que alguém lembra: Mas tem o Radiohead.

OK Computer, do Radiohead, é o melhor disco de rock dos últimos tempos.

Lançado em 1997, tornou as músicas Airbag, Android Paranoid, No Surprise e Let Down clássicos de uma era em que mundo parecia explodir no misterioso bug do milênio.

Chegara o tempo da distopia.

A banda consegue a síntese entre o melhor da história do rock, Beatles, Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin, punk, grunge, metal, e adiciona temperos de música eletrônica.

Em comemoração aos 20 anos do seu lançamento, a banda faz uma reedição do disco, que saiu originalmente na transição do vinil para o digital, e inclui três novas faixas, Lift, Big Boots e I Promisse.

Homenageando também mídias “mortas”, como a fita k-7.

Ser vinil = lado A e lado B.

Ser CD = FAIXA BÔNUS.

O assunto era este mesmo: a chegada do pós-modernismo, na era digital.

O tom era este mesmo: arte agora é releitura da releitura, num ciclo sem fim.

Agora com OKNOTOKCOMPUTER, a banda remasteriza o disco a partir de fitas analógicas.

Promete lançar a caixa de luxo em junho.

Com uma fita cassete, um vinil, arte e um bloco de 140 páginas de anotações de Thom York

Tudo aqui: http://www.oknotok.co.uk/

Já está em pré-venda.