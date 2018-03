E abriu a MOSTRA DE CINEMA DE SÃO PAULO.

Num momento triste, por causa da morte de LEON.

Mas estamos aí para continuar o seu legado.

Que começou quando eu era 1 estudante subversivo, combatendo a ditadura.

E só o fato de ver um filme já era um ato, como dizem hj, “terrorista”.

Não por outra, LÚCIO FLÁVIO, do grande e genial BABENCO, ganhou a primeira MOSTRA pelo voto direto, outro ato “terrorista”, quando não se votava nem para síndico, e ela era chamada ainda de MOSTRA DO MASP.

Que repercutiu, pois denunciava a tortura e a repressão, mas de presos comuns.

Que era cometida pelos mesmos que torturavam os presos políticos.

Pois o regime foi “esperto”, decidiu levar para o DOPS e OBAN os delegados e investigadores que já sabiam tudo de tortura e execuções.

Especialmente a gangue patriótica que combatia assaltos a bancos, que era como as organizações de esquerda começaram a arrecadar fundos para a sua revolução utópica.

Neste ano, o cartaz ficou sob responsabilidade de MAURÍCIO DE SOUSA.

Mandou muito bem, inspirado no mito da caverna de PLATÃO [minha interpretação].

E estou na MOSTRA desta vez como palestrante.

Amanhã às 11h no cine da livraria cultura, falo dos filmes da minha vida.

Estou fazendo a listinha aqui, e não acaba.

Mas vou evitar os cabeçudos.

E homenagear o professor AMAURI, do SANTA CRUZ, que levava a molecada do colegial para ver PASOLINI e BUÑUEL.

O que seria de nós sem os professores doidos…

Aí a programação oficial do 4o. CICLO DOS FILMES DA MINHA VIDA, em que estou mto bem acompanhado.

É “de grátis”:

OS FILMES DA MINHA VIDA

(Sempre às 11h da manhã)

22/10 – sábado: Marcelo Rubens Paiva

24/10 – segunda-feira: Paulo José

25/10 – terça-feira: Selton Mello

26/10 – quarta-feira: Beto Brant

27/10 – quinta-feira: José Geraldo Couto

28/10 – sexta-feira: Eduardo Coutinho

30/10 – domingo: Jorge Furtado

31/10 – segunda-feira: Isabela Boscov

01/11 – terça-feira: Laís Bodanzky

02/11 – quarta-feira: Marçal Aquino

Cine Livraria Cultura 2 – Conjunto Nacional

(Rua Augusta, 1811 – esquina com a Paulista)

Entrada gratuita

E lá no animado BAIXO GÁVEA, RJ, estreia HJ minha peça C’EST LA VIE.

Que escrevi utilizando o prólogo do único papai-sabe-tudo BRÁULIO MANTOVANI.

Relatos dos atendentes do DISQUE DENÚNCIA reais são o mote da peça.

Que fala de solidão, DUCHAMP, locura, amizade, quebrar regras e solidariedade.

Merda para todos do grupo.

Olha o que o site SRZD fala da peça.

Vou fazer um Ctrl C + Ctrl V, assim, dá tempo para eu curtir este sol que saiu hj.

A peça “C’est la vie” com texto de Marcelo Rubens Paiva feito com histórias baseadas no Disque-Denúncia estreia na sexta-feira no SESC Rio Casa da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O espetáculo é uma homenagem ao ator Ítalo Rossi, que dirigiria o espetáculo, no ano em que completou 80 de vida e 60 de profissão e fica em cartaz até 18 de dezembro.

Na comédia, Ester Jablonski da vida a solitária professora de francês aposentada Olga. Conhecida pelos funcionários do Disque Denúncia como “Andorinha” – apelido escolhido para não identificar-se – Olga passa as tardes trancadas em casa criando histórias e fazendo inúmeras ligações ao Disque Denúncia.

Além disso, a plateia acompanha a trama de Homero (Adriano Garib), um admirador das artes plásticas, desempregado, que busca trabalho como atendente do Disque-Denúncia. Apesar de ouvir do próprio chefe Lúcio (Zemanuel Piñero) que o trabalho se limita a ouvir as denúncias e não interferir em nenhum caso, Homero ultrapassa a barreira do telefone e conhece Olga. A partir daí, uma sucessão de diálogos afiados toma conta da história e o público acompanha atentamente o desenrolar da trama.

Serviço

C’est la vie

Estreia: 21 de outubro. Temporada até 18 de dezembro de 2011

Local: SESC Rio Casa da Gávea – Praça Santos Dumont, 116 – Sobrado – Gávea. Tel: 2239 3511

Horário: Sexta e sábado 21h30 , domingo às 20h.

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 1h20

Ingressos: Sexta: 30,00 / sábado e domingo: R$ 60,00