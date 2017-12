chá no parque

Me pergunto: Não é mais fácil e barato ocupar os espaços já existentes, com a mata original, do que no futuro abrir a marretadas espaço para a cidade respirar?

No entorno da Rua Augusta, se constroem diversas torres.

São Paulo está sendo tomada por elas.

Uma mata no centro da cidade é um oásis.

Os vereadores sacaram isso e aprovaram o Parque Augusta em duas votações.

O prefeito Haddad afirma que prefere gastar dinheiro com creches e não sanciona a lei.

São Paulo precisa de creches. De hospitais, escolas, transporte público, esgoto.

E de parques.

Amanhã haverá um ato em frente a Prefeitura.

Enquanto isso, o parque que ainda não é oficializado é ocupado por uma série de atividades

Até cinema ao ar livre rola.

Informações em várias páginas do Face:

