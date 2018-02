Cidade chinesa resolveu o problema daqueles que tropeçam em outros pedestres que não conseguem deixar de digitar.

Criou as “celulavias”, faixa de pedestre em que apenas nela é permitido operar smartphones com segurança, sem atrapalhar aqueles que querem distância do vício.

Em Chonging, cidade do sudoeste chinês, uma faixa exclusiva foi desenhada e permite navegar por seu próprio risco.

Deixa o caminho desimpedido para os que têm pressa.

Existem 500 milhões de usuários de smartphones na China.

Ideia inspirada dos americanos, que em Washington já tinham separado em algumas quadras pedestres de celulestres.

Parece brincadeira, mas é grande a quantidade de gente que se machuca trombando com tais usuários, defende autoridades da cidade.

Eu mesmo já atropelei vários.