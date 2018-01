Casal da capa do disco Woodstock está junto até hoje

Era para ser a quebra de todos os tabus.

Amor livre, abertura da percepção, síntese entre cultura oriental e ocidental, o renascimento espiritual num mundo industrial massacrado pelo consumo de massas.

A paz e o amor em comunhão. Direitos iguais na ponta da luta.

Liberdade.

Casamentos abertos, sexo livre, corpos sem roupas…

Os anos 1960 tiveram seu ápice no Festival de Woodstock, em que tocou Creedence Clearwater, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker e Jimi Hendrix.

Deu num filme, num disco duplo, numa revolução.

Surpreendentemente, o casal da capa do disco vinil, Bobbi e Nick, que eram namorados na época, agosto de 1969, está junto até hoje.

Casamento que dura milagrosos 45 anos.

Bobbi Kelly e Nick Ercolinem se casaram como manda o figurino dois anos depois do festival e tiveram dois filhos.

Ambos moravam em Nova York. Hoje, no subúrbio. E ela trabalha como enfermeira numa escola, e ele reforma casas para o governo.

Venceu o “sonho americano”.

O mais curioso é que o casal da capa, como ficou conhecido, nem conseguiu ver os shows, de tanta gente que tinha.