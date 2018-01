Os cariocas têm um humor peculiar.

São especialistas em dar apelidos, nomes inusitados e engraçados, gozar de tragédias, rir da vida.

Eu nunca tinha entrado neste tradicional restaurante do Leblon, DEGRAU, por razões óbvias, que afastam um cadeirante. No entanto, anos depois, descobri: não existe um degrau dentro dele. Virei freguês, apesar do nome pouco convidativo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pois neste ano, eles abriram um anexo simpático. O nome não poderia ser outro: