capas do rock sem falecidos

Da turma do #tenhotempolivreadoidado.

A internet é cheia desses criativos e desocupados, a quem devemos tanto conteúdo útil e inútil.

E curiosos.

O pessoal do site Buzzfeed com tumblr Live! (I see dead people) redesenharam capas de discos das nossas bandas preferidas, retirando as imagens dos membros mortos.

Tétrico. Mas divertido.

Temos Beatles [Abbey Road], sem John Lennon e George Harrison, The Who [Odds & Sods], sem John Entwistle e Keith Moon, Ramones, desfalcado de Dee Dee, Johnny e Joey Ramone, Nirvana [single do Smells Like Teen Spirit], sem Cobain, The Beach Boys [Surfer Girls], sem os irmãos Dennis e Carl Wilson, AC/DC, New York Dolls, sem Arthur Kane, Jerry Nolan e Johnny Thunders, The Clash, sem Joe Strummer, e Doors, sem Morrison [Morrison Hotel]

E vem muito mais por aí.

Afinal, banda de rock & roll sem um membro falecido é como ópera sem gordo.