Cadê o Arco do Triunfo paulistano?

São Paulo já teve seu Arco do Triunfo, inaugurado com uma grande festa.

Foi construído na Praça da Luz em 1921 para homenagear o novo presidente da República, Epitácio Pessoa, que governou entre 1919 e 1922.

Entre a Estação da Luz e a Pinacoteca do Estado, o arco foi demolido nos anos 1950.

Sobre ele passa a Avenida Tiradentes.

Numa cidade que passa o trator sobre sua História, que considera seu passado um entulho, um obstáculo a ser removido, para fluir o trânsito, me pergunto onde foi parar esse monumento curioso e cívico.

Na eleição de 119, Pessoa venceu Rui Barbosa, então com mais de 70 anos, a eleição para presidente por 286.373 votos contra 116.414.

Curiosamente, era paraibano, e rompia provisoriamente com a alternância de poder entre SP e MG, conhecida como política do café com leite.

Sem rancor, e numa política de boa vizinhança, a cidade ergueu o monumento.