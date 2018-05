britney ou billie

Há tempos, passei a seguir pelo Twitter a Britney Spears.

Afinal, sou fã dela, admiro seu trabalho, seu talento para cantar e dançar e rebolar e fazer cara de “a coleguinha de saínha mais safada da escola e, ainda por cima, a fim de você” [e do primeiro, segundo e terceiro colegial].

Queria acompanhar o andamento da sua carreira, suas dúvidas existenciais mais relevantes, suas opiniões sobre metafísica, existência de Deus, eutanásia, silicone.

Saber como é a rotina de uma artista internacional, seu método de criação, seus livros ou poetas preferidos.

Saber se era parte de alguma seita obscura.

Se acreditava no fim do mundo, no derretimento da calota polar, na viabilidade da Copa no Brasil.

Se seguia alguma dieta, algum guru, se tinha animais de estimação, taras, manias.

Cheguei a usar uma música dela, TOXIC, numa peça que dirigi.

Quer dizer, a música não é dela, e a versão na peça nem era dela, mas foi popularizada por ela.

Eu era amigo de David Shayman, que produziu 1 disco dela, antes de se matar.

Sei que Britney não brinca em serviço, escolhe os melhores produtores e compositores da cena.

Mas ela nunca tuitou de volta, não dava a menor bola para a nova rede social, se lixava para nós, admiradores.

Até postar ontem um texto.

Ó!

Uma adrenalina me dominou.

Havia um anexo.

Ó!!

Abri.

Britney me oferecia duas versões do seu novo relógio.

Azul para meninos.

Rosa para meninas.

Ó!!!

Achei demais…

E ainda está em liquidação.

Voltei a escutar meu disco da Billie.

Pena que não uso relógio.