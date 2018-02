Boston despolui rio em 40 anos

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos [US Environmental Protection Agency] soltou uma nota hoje com o resultado do teste anual do Rio Charles, que cruza a cidade de Boston.

Começou a ser despoluído há 40 anos.

Desde 1995, quando começaram os testes, ele nunca esteve tão LIMPO.

O teste checa a qualidade da água do rio e se ele é seguro para a natação e remo.

A melhora se deve a vários estudos científicos. Desde 1972, o Clean Water Act obriga companhias a não jogar lixo e detritos no rio e afluentes.

A cidade gastou US$ 36,7 milhões em 2 projetos, Brookline e Bullfinch Triangle, que permitiu que comunidades separassem detritos do sistema de irrigação de chuvas.

Em 2013, a prefeitura de Boston eliminou ligações clandestinas e removeu dez milhões de litros de detritos do rio.

Inspiração para nós.

Se eles podem, a gente também pode.