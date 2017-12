Bonner passa o JN tuitando

Sem ter muito o que fazer, William Bonner, meu colega de faculdade e apresentador do telejornal mais importante da TV brasileira, passou a edição do JORNAL NACIONAL de hoje tuitando.

O último do @realwbonner: “Fala sério. O tio brilhou nesses 57 segundos em que apareceu hoje no #JN, né?” E depois: “O tio vai descansar.”

Bem-humorado, completamente esquecido na bancada, relegado ao segundo plano, o noticiário hoje abordou rapidamente o tempo, sem os efeitos de sempre, uma chuva no Rio Grande do Sul, a convenção do Eduardo Campos e a crise do Iraque.

E só.

Não é a primeira vez que o apresentador tuíta da bancada.

Um site até já foi criado com suas pérolas: http://www.blogdotioben.com.br/2014/01/11-motivos-para-seguir-william-bonner.html

Hoje, com tempo livre, o apresentador, numa auto-ironia, passou o jornal tuitando, já que a COPA era o assunto predominante, e a cobertura vinha do Mineirão.

Começou com: “Tem algo a meu respeito que nem todo mundo sabe. Mas eu sou doido por Copa do Mundo e por Seleção Brasileira. Sempre. No #JN e fora dele.”

Minutos depois, comentou a matéria sobre a declaração de Suarez e sua suspenção: “HAHAHAHA!!! O Suarez dizendo no #JN que ‘perdeu o equilíbrio’ e acabou batendo com os dentinhos no ombro do Chielini! Equilíbrio mental?”

Auto, apelidado de “tio”, começou a ironizar: “Depois que o Bassan disser que a Copa começou de novo… o tio vai entrar no #JN .”

Minutos depois: “Num disse?”

E assim foi até o final: “Agora tem a reportagem do’#JulioCesar. Prestenção!”

“Tadeu me copiou. Falou em sufoco.”

“E vou falar de novo no #JN. Peraí.”

“Agora o tio vai se concentrar pra aparecer daqui a pouco no #JN. Peraí.”

95% do telejornal mais importante do País fala de uma coisa só e é apresentado pelo locutor esportivo.

O mundo não parou. Parou?