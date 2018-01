Bonfá e Dado farão mais do que uma turnê

Depois do auê e muita especulação, ao se anunciar que a dupla de legionários ensaiava com ANDRÉ FRATESCHI e se preparava para uma turnê com músicas da LEGIÃO, DADO VILLA-LOBOS e MARCELO BONFÁ, anunciaram o projeto que virá.

Será muito mais do que uma turnê:

Dizem que não será a “volta” da Legião: “Como já dissemos inúmeras vezes, a Legião – como banda – acabou junto com a morte do Renato, em 1996. E, ninguém pode substituí-lo. Único e insubstituível.” Virá o projeto “LEGIÃO URBANA – 30 ANOS”, edição especial que trará o disco original LEGIÃO URBANA, o primeiro da banda, remasterizado, e um outro disco contendo algumas pérolas e raridades guardadas nos cofres da gravadora, como três músicas que a EMI os convidou para gravar no Rio de Janeiro em 1983, ainda com o Renato tocando baixo e cantando!

O lançamento da EMI/Universal está previsto para final de 2015.

O projeto se chamará: DADO VILLA-LOBOS e MARCELO BONFÁ em LEGIÃO URBANA – 30 ANOS.

E neste domingo dia 6, no Fantástico, a dupla vai surpreender os fãs com um convite.

“Se as músicas da Legião Urbana têm um lugar especial no seu coração, então o lugar, na frente do microfone, pode ser seu”, anuncia a emissora.

Bonfá conta: “Neste domingo dia 6 no @Fantástico (o show da vida!) @Rede Globo. Inaugurando os vocais desta nova fase Legiônica, Paulo Miklos! Não percam… E participem. Novidades no programa!”

COMUNICADO de DADO VILLA-LOBOS e MARCELO BONFÁ

Em 2014, enquanto atravessávamos o difícil processo judicial pelos nossos direitos sobre o nome da banda, acabamos encontrando – em comunicados como este – uma ferramenta clara de nos comunicarmos em forma direta com a imprensa e, principalmente, com os fãs da Legião Urbana.

Nesses comunicados dizíamos que, enquanto essa questão não fosse resolvida, não haveria nenhum lançamento da banda. Foi assim que, depois de termos nossos direitos reconhecidos pela Justiça, recebemos da EMI – hoje parte da Universal Music – a proposta de lançar uma Edição Especial do nosso primeiro disco, também chamado de “Legião Urbana”, e originalmente lançado em 1985.

Surgia então o projeto “LEGIÃO URBANA – 30 ANOS”. Uma Edição Especial que, além de trazer o disco original remasterizado, trará um outro disco contendo algumas pérolas e raridades cuidadosamente guardadas nos cofres da gravadora. Entre elas estão, por exemplo, as três músicas que a EMI nos convidou para gravar no Rio de Janeiro em 1983, quando éramos um trio de rapazes vindo de Brasília – ainda com o Renato tocando baixo e cantando! Este lançamento da EMI/Universal está previsto para final de 2015.

O processo de mexer com todas essas fitas, de ver aquelas fotos, de ler aqueles textos e, principalmente, de ouvir aquelas primeiras versões das nossas músicas, exatamente como elas foram criadas, foi realmente emocionante. Tanto que acabou despertando a vontade de estarmos juntos tocando de novo.

Dessa vontade surgia uma segunda ideia: a de chamar alguns amigos e montar um show para tocar o nosso primeiro disco na íntegra. Mas, para evitar erros ou mal-entendidos, sentimos a necessidade de deixar bem claro que não existe possibilidade alguma de “volta” da Legião Urbana. Como já dissemos inúmeras vezes, a Legião – como banda – acabou junto com a morte do Renato, em 1996. E, ninguém pode substituí-lo. Único e insubstituível.

Esse encontro onde vamos comemorar os 30 anos do nosso primeiro disco – tocando ele na íntegra – vai levar o nome do próprio disco, e será divulgado da seguinte forma:

DADO VILLA-LOBOS e MARCELO BONFÁ

em

“LEGIÃO URBANA – 30 ANOS”

Como o Renato sempre dizia nos nossos shows: “A gente está aquí no palco, mas a verdadeira Legião Urbana são vocês”. Só que, desta vez, alguns de vocês vão estar no palco junto conosco!

URBANA LEGIO OMNIA VINCIT

Rio de Janeiro | 02 | Setembro | 2015