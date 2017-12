bomba de gás made in brazil

O gás que reprime as manifestações em São Paulo e na Turquia é o mesmo, e vem de bombas de fabricação brasileira.

Arma não-letal.

Da empresa carioca com o infeliz nome Condor, que lembra a Operação Condor, que uniu as polícias políticas do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile nos anos 1970-80.

Que torturou e desapareceu com combatentes dos regimes ditatoriais desses países:

A Anistia Internacional condenou o uso de gás lacrimogênio contra os manifestantes.

“Canhões de água e gás lacrimogênio não deveriam ser usados contra manifestantes pacíficos. Estamos particularmente preocupados com o uso de gás lacrimogênio em ambientes confinados, que representa um grande risco para a saúde”, disse o diretor da Anistia Internacional para Europa e Ásia Central, John Dalhuisen, em comunicado divulgado no dia 3 de junho.

Endereço Condor e Welser Itage

Rua do Carmo, 7 – Gr.1901 – Centro

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20011-020

Tel./Fax: ++ 55 (21) 3974-3350

++ 55 (21) 3974-3355