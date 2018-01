bom gosto é tudo

Eu sou irmã do Rodrigo Abib e cunhada da Lais Collino Antiga. Eles participaram do Filme Fiel e na época ainda namoravam…. bem, o motivo do meu contato é contar da foto da mantilha bordada com o emblema do Corinthians que está rodando a internet esta semana, é dela!!! Foi publicada na página oficial do Corinthians, no Facebook, e aí foram mais de 39 mil compartilhamentos!

Eles se casaram em 18 de dezembro de 2010, em uma cerimônia super corintiana!

Começou com a Lais fazendo essa surpresa maravilhosa a todos, principalmente ao meu irmão, entrando de noiva com o brasão do Corinthians na mantilha do vestido…. ! A entrada deles na festa foi ao som do Hino do Corinthians, claro, e um dos integrantes do filme, que também estava entre os convidados, levou uma bandeira, que o casal fez questão de que fizesse parte do palco! O bolo era corintiano, as taças do brinde, o prato da mesa, enfim, acho que seria legal dividir com vocês!