Biblioteca de NY disponibiliza fotos raras do Brasil

Biblioteca de NY disponibiliza no site fotos, gravuras, recortes e documentos raros do Brasil imperial que caíram em domínio público.

Há uns dias, a NYPL [Biblioteca Pública de Nova York], biblioteca mais famosa e filmada do mundo, na 5ª Avenida, disponibilizou online fotos, recortes e gravuras raras do Brasil do século 19.

Faz parte de um dos maiores projetos de digitalização de acervo já realizados.

O NYPL LABS adicionou mais de 180 mil itens.

Do Brasil, estão as fotos do livro The Negro in the New World [do explorador britânico Sir Harry Johnston, publicado em Londres em 1910, e citado por Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala] e fotos tiradas depois da abolição da escravatura.

Outro item é o Livro de Figurinos do Exército Imperial Brasileiro de 1866, documento do exército que pertencia ao médico holandês H. J. Vinkhuijzen, colecionador de uniformes militares [dica do Global Voices].

Global Voices é um site independente de notícias https://pt.globalvoices.org/

A descoberta é da editora Taisa Sganzerla.

E olha a foto do nosso rei:

Veja no site:

http://www.nypl.org/blog/2016/01/05/share-public-domain-collections