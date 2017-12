Uma ação inovadora para a cidade.

Um dos cinemas de rua que sobrevivem à especulação e dos espaços mais charmosos e tradicionais da cidade [além do ESPAÇO ITAÚ da Augusta e o RESERVA CULTURAL da Paulista], com uma programação voltada ao filme independente e de arte, reabrirá.

O Cine Belas Artes, conhecido endereço da Rua da Consolação 2423, que já foi Gaumont, HSBC, será reinaugurado, depois de 3 anos fechado.

Agora com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Passa a se chamar CAIXA BELAS ARTES.

Para o lançamento, criou a campanha #BelasArtesMeuAmor.

Dá uma olhada:

http://caixabelasartes.com.br/associados/

Quem quiser se tornar sócio do espaço e batiza uma das 300 poltronas da Sala 1; terá uma plaquinha com o nome do doador.

O Plano Sócio custa R$ 3 mil.

Dá direito a assistir a uma sessão por dia, com acompanhante, durante um ano, e convite para a festinha dos sócios.

Tem um guichê especial na retirada dos ingressos.

Já o Plano CIinéfilo paga R$ 800 por ano e dá direito a 1 ingresso por semana, com acompanhante.

Fica a dica: Fiquei sócio do Teatro Augusta quando o mesmo reabriu em 2001, adotei uma poltrona, paguei uma plaquinha, que está lá até hoje.

Toda vez que vou ao teatro, me sento atrás da minha poltrona.

E me deleito, além de fazer bonito para meu vizinho ou acompanhante.

Pega bem…