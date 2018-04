Bate-e-volta

Hoje estreia na Globo a aguardada série SOM & FÚRIA [direção de Fernando Meirelles], com meu amigo Felipe Camargo como protagonista. Grande ator, grande cara. Quem viu disse que ele é a melhor coisa da série. Não duvido.

No domingo, Patrícia Poeta o entrevistou para o Fantástico. O lide era o ator recuperado da bebida e das drogas, que agora dava a volta por cima. Um Felipe constrangido, com uma paciência que eu não teria, e um espírito profissional em destaque, respondia calmamente às perguntas. Volta por cima?

Isso é notícia velha. Faz 13 anos que o cara parou de beber. Bem, era o Fantástico. Fausto Silva já o tinha criticado ao vivo, durante apresentação do Domingão do Faustão no dia 21.

Durante uma entrada ao vivo, Patrícia Poeta anunciou as atrações do Fantástico: modelos em trajes íntimos. Faustão disparou: “Isso aí é pra dar audiência. Já fizemos isso no passado, um show de pernas, e a imprensa criticou”. E ainda disse “la maison tombé” [a casa caiu]. Depois, teve que se desculpar.

Conheci Camargo nos anos 90. O ator vivia no ostracismo, depois de mergulhar fundo no vício e circular pelo Baixo Gávea e Leblon bem louco.

Paulo Betti escalava o elenco da minha peça E AÍ,COMEU? Sugeriu o ator para ser Fernando, o protagonista. Me disse que o cara estava curado. Topei na hora. Por mim, nem precisava estar curado.

Porque me lembrei dele em MANDALA, com um taco de golfe, de caso com a mãe. Me lembrei dele nos anos 80, no Real Astória, pico do Baixo Leblon, vidrado, falando sem parar.

Naquela época, todos éramos vidrados, virados e falávamos sem parar. O pó corria de narina em narina. O uísque servia para lubrificar a garganta. A euforia dos anos 80 tinha parceira com a depressão: a sensação de fim de mundo, injustiças, desigualdade, solidão. Basta ouvir as músicas.

Nos ensaios da peça, conheci um cara zen, paciente, entregue, amoroso. Ficamos amigos na hora. A peça foi um estrondoso sucesso [3 indicações para o Prêmio Shell]. Ficamos anos em cartaz. Lotava. Colocávamos 1.400 pessoas no Teatro João Caetano no Rio. Ficou 6 meses em cartaz aqui no Teatro Augusta.

Felipe tinha um timing de comédia e um domínio de palco precisos. Aliás, seus cacos eram os únicos que eu lberei.

Rodamos o Brasil. Sempre que brindávamos com champanhe, ele aparecia com a taça com água. Me contou dos infernos paranóicos pelo que passou. Nunca falou nada do seu casamento com a Vera Fischer. Muito respeito e carinho por ela. Nunca se expôs. Só lamentava a geladeira em que a Globo o havia colocado por um curto tempo e o preconceito que sofria.

Andou duro por um tempo. Mas passou. Fez e dirigiu outras peças. Estrelou o filme JOGO SUBTERRÂNEO, de Roberto Gervitz. Participou de minisséries e novelas [em 2001, Um Anjo Caiu do Céu e A Padroeira, em 2004, Senhora do Destino, em 2005, Alma Gêmea, e em 2006, Cobras & Lagartos]. Estava em FILHOS DO CARNAVAL, da HBO. Foi protagonista da novela da Band. Volta por cima?

Merda, Felipe…

+++

Também constrangido fiquei quando vi o bate-volta de ALOIZIO MERCADANTE, na semana passada, defendendo o afastamento de Sarney, e depois defendendo a sua permanência na presidência do Senado.

Nossa meta é garantir a governabilidade, disse no púlpito, diante de uma opinião pública incrédula depois de acompanhar os escândalos das contas e atos secretos, de ver a mansão não declarada e a quantidade de parentes de Sarney empregada, especialmente do mordomo SECRETA, de sua filha, no Senato. Conta paga por todos nós.

Nossa meta não é a ética, a transparência, a honestidade. É o entendimento da frente que compõe o Poder. E combater a oposição.

Entende-se que o PT precisa do PMDB para governar. Mas a que preço? Vale tudo? O lulismo criou um País estável na economia e, comparado a outros períodos, na política. Mas “despolitiza” o debate. Enterra de vez com as ideologias. Deveria haver um mínimo de decência.

Lembrei-me da razão pela qual o PT foi fundado. Da empolgação que nos contaminava. De um ALOIZIO jovem, professor da Unicamp, oriundo da AP, apaixonado pela oportunidade de mudar o País, fazendo a cabeça dos estudantes. Para alguns, o passado destoa. Feliz ano velho…

+++

OTTO não conseguiu gravadora no Brasil para lançar o seu disco novo. Ficou meses reclamando, decepcionado. Beleza. Está em Nova York. É o novo queridinho do The New York Times, para quem deu uma longa entrevista.

Fez show na cidade e entrará em cartaz no Lincoln Center no segundo semestre. Ah, sim, seu disco sai por um selo americano. Como aconteceu com Bebel Gilberto, Tom Zé, Cibele e Céu, precisamos deles para nos dizerem o que temos de bom.

*

Hoje e amanhã tem A NOITE MAIS FRIA DO ANO, 21H, no ESPAÇO PARLAPATÕES. Ficaremos só até o final de Julho. São mais 8 sessões, terças e quartas. Depois, Rio de Janeiro. Portanto…

Uma palhinha, tá? Uma, não. Duas.

Dan entra com Carol, que chora. Ela levou uns tabefes.

CAROL [afobada]

Não é justo, não é justo…

DAN

Vou pegar gelo.

CAROL

Eu não merecia.

DAN

Gelo é bom, não é?

CAROL

Está doendo.

DAN

Quer analgésico ou você ainda é homeopata?

CAROL

Tá muito vermelho?

DAN

Foi de mão aberta.

CAROL

Pára.

DAN

Dá pra ver.

CAROL

O quê?

DAN

A mão.

CAROL

Dá pra ver?

DAN [duro]

É!

CAROL

Não briga comigo.

DAN

Não estou brigando.

CAROL

Está, sim.

DAN

Pára. Não estou, não.

CAROL

Tá bom. Mas não briga comigo.

DAN

Fica calma.

CAROL

Estou calma.

DAN

Não está.

CAROL

Estou.

DAN

Então fica mais calma.

CAROL

Você está brigando comigo de novo.

DAN

Estamos sem gelo.

CAROL

Por quê?

DAN

Não sei. Esta geladeira… Tem um bife aqui.

CAROL

Como vou chegar no trabalho amanhã?

DAN

É contrafilé. Serve?

CAROL

Ele não parava.

DAN

Toma.

CAROL

Eu não como carne vermelha.

Mas Dan na verdade oferece uma garrafa de vodca.

CAROL

Não quero beber, obrigada.

DAN

É pra pôr no olho. Ainda não sei fazer gelo nesta geladeira.

CAROL

Esta vodca é a minha.

DAN

Não.

CAROL

É sim.

DAN

Já rolaram muitas outras garrafas de vodca desde a sua época. Vodca, tequila, rum, gim, uísque, vinho, grapa, pinga, bombom de cereja…

CAROL

Não abaixou um dedo.

DAN

Você quer dizer que não vem gente aqui, não ofereço bebida?

CAROL

Oferece. Mas não vodca. Você comprou uma geladeira nova?

DAN

Tá doendo?

CAROL

Tá.

DAN

Muito?

CAROL

Você não acredita?

DAN

Levou só uns tapinhas.

CAROL

Levei uma surra.

DAN

Por quê?

CAROL

Ele é louco.

DAN

Você deve ter aprontado.

CAROL

Eu não.

DAN

Vamos à Delegacia de Defesa da Mulher? Tem umas 20, uma em cada região da cidade. Mulherada anda apanhando…

CAROL

Não.

DAN

Quer ligar para um advogado?

CAROL

Você conhece algum advogado?

DAN

Uma advogada criminal.

CAROL

Você conhece uma criminal?

DAN

Saí com uma.

CAROL

Você não me contou que saiu com uma advogada.

DAN

Já viu esses adesivos “Consulte um advogado”?

CAROL

E você foi logo consultar uma, cachorro. Quem é esta criminal?

CAIO

Como ela está?

RENATO

Quente.

CAIO

Não a cerveja.

RENATO

Quem?

CAIO

Carla.

RENATO

Carla?

CAIO

É. Carla.

RENATO

Que Carla?

CAIO

Qual Carla?

RENATO

É. Qual?

CAIO

Não se faça de bobo. Carla. Só tem uma.

RENATO

A minha mulher?

CAIO

É. A sua mulher.

RENATO

O que é que tem?

CAIO

Como ela está?

RENATO

Carla?

CAIO

Como ela está?

RENATO

Por que você está perguntando?

CAIO

Como ela está?

RENATO

Já perguntou.

CAIO

E aí? Responde.

RENATO

Qual é, cara, é a minha mulher!? Por que você quer saber?

CAIO

Como você conseguiu?

RENATO

Consegui o quê?

CAIO

Ficar com ela.

RENATO

O que você tem a ver com isso?

CAIO

Ela sabe que estou aqui?

RENATO

Quer parar?! Por que você pergunta dela? O que está acontecendo aqui?! Você teve alguma coisa com ela?

CAIO

“Coisa”?… Você não quer conversar. Que chato isso. Pensei que seria bom pra você desabafar, só estamos nós dois. Vai, conta tudo, fala dos seu desespero e sofrimento, dos projetos. Se abre.

RENATO

Vocês se conhecem?