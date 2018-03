Barraqueira se dá bem

Como aprendemos na faculdade de jornalismo: cão morder o dono não é notícia, notícia é o dono morder o cão.

Ela perdeu para outra miss, ficou furiosa, não aceitou o resultado, arrancou a coroa da vencedora, jogou no chão, saiu xingando e… Se deu bem.

Belo exemplo de que, se você surtar, não aceitar a derrota e quebrar as regras, pode subir na vida.

Inclusive com a ajuda do braço de uma empresa que tem um nome a zelar, a Globo.

O barraco no Miss Amazonas 2015 de Sheislane Hayalla, de 1m75, rendeu frutos: ela está no site PAPARAZZO, no Ego, do portal globo.com.

Já tem assessor de imprensa e, segundo o site, esta feliz: “Sempre quis isso para mim. Já dou até autógrafo.”

Você pode conferir o que rolou nos bastidores do ensaio de Sheislane Hayalla para o Paparazzo a partir de hoje.

Que abriu sua intimidade na entrevista dos bastidores: “Sou dominadora e gosto de transas em locais inusitados”.

Que lixo.

Que pena.

Que país…

Boa sorte a Sheislane e ao PAPARAZZO.

Que consigam muitos seguidores.

Enquanto isso, a verdadeira Miss Amazonas 2015…