Serra seria a opção ideal para aqueles que acreditam que, numa democracia, é importante a alternância.

Se Dilma for eleita, serão 16 anos, pelo menos, de um mesmo grupo regendo o País e quebrando sigilos.

Ela até pode fazer um governo impopular, mas seu mentor, Lula, que não cria conflitos com ninguém, voltaria facilmente, caso o tédio desembarque em São Bernardo, e a ONU não o eleja Secretário Geral, o que, depois do desastrado apoio ao Irã, tornou-se uma utopia.

Mas Serra fez um governo questionável no Estado e apresentou um discurso confuso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em educação e segurança, recebeu críticas, e pertence a um partido que muitos acusam de não entender a ginga do brasileiro.

Dilma: incógnita.

Temperamento desconhecido, ligações com os clãs de sempre (Sarney, Collor, Zé Dirceu), sem experiência no Parlamento ou nas urnas, pode se dar bem, como pode se isolar com a falta de dom em lidar com conflitos explosivos, quesito prioritário para se governar um País de instituições frágeis e herança autoritária.

Marina Silva, a terceira via, tem teses mais avançadas e um carisma que encanta. Porém, vem de um partido volátil e é ligada a um grupo religioso que defende as teses mais arcaicas do comportamento humano.

Pessoalmente, ela é contra o aborto e a união homossexual.

Dilma parece ser a barbada.

Esperavam que, quando abrisse a boca na campanha, a máscara cairia.

Que nada.

Como será o seu governo?

Palocci no comando da economia é um alívio para o mercado e um risco para os sigilos bancários de caseiros.

Ela conseguirá conflitar com quem realmente atrapalha?

Será a nossa Thatcher ou Kirchner?

+++

Já falei deste moleque aqui, DANI, 22 anos, que colocou 1 adesivo num dos relógios parados da cidade.

E são vários.

Pois o moleque continua a sua intervenção.

E a cidade fica mais bonita…