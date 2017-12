Balas e trovoadas

o cara está bem, sem aparelhos, conversando, consciente

pressão ok, rins ok

se lembra de tudo

perguntou do carcarah e se prenderam os caras

já se senta

e já está bem e mal humorado

atiraram no dramaturgo, mas não o mataram!

amanhã, quinta, depois das 23h, o show AMIGOS DO MARIÃO no CAFÉ AURORA

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

amanhã também dou uma palestra no sesc vila mariana às 17h, no projeto CONHECIMENTO VIVO. falarei [ou tentarei] sobre o que há de verdade na ficção. mediação da lenda roberto duailib.

e sexta-feira as meninas decidiram sim fazer a peça BRUTAL à meia-noite nos PARLAPATÕES, escrita e dirigida pelo BORTOLOTTO. a bilheteria será revertida para as despesas da vinda da família.

e a vida continua, apesar das balas, chuvas, trovoadas… e granizo