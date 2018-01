Aprenda a fazer cinema e TV

Na era em que todos carregam no bolso uma câmera de áudio-visual com definição até que razoável…

Semana no Itaú Cultural “ensina” fazer cinema e televisão.

De hoje, dia 9, a 13 de setembro, o Itaú Cultural organiza mais um dos Encontros de Cinema.

Em cinco dias, profissionais das diferentes áreas do cinema e TV, como Anna Muylaert e Luiz Bolognesi, debatem e realizam workshops sobre a produção de roteiros.

De hoje, quarta-feria, a sexta-feira, os debates abordarão a polarização entre comédias populares e “filmes de autor”, além da relevância das regras dos manuais de storytelling.

Em debate os manuais de roteiros questionáveis que seguem o pós-aristotelismo, como os de Syd Field e o o popular STORY de Robert McKee, que costumam dar cursos também no Brasil, como para autores da Globo.

Atenção no que Anna tem a dizer: ela é especialista em timing de cinema e leu de tudo sobre o tema.

No fim de semana, trabalho prático: permitirão aos inscritos aprimorar suas habilidades de elaboração e apresentação de um projeto audiovisual.

Quarta-Feira – 20h

O CINEMA NA ERA DA TV

com Anna Muylaert e Luiz Bolognesi

mediação Maria Camargo

Quinta-Feira – 18h

MESA AS CRIANÇAS, OS ADOLESCENTES E AS HISTÓRIAS

com Beth Carmona, Tatiana Nequete e Índigo

mediação Andréa Midori Simão

Quinta-Feira – 20h

MESA ENTRE A REALIZAÇÃO AUTORAL E O GRANDE PÚBLICO

com Fellipe Barbosa, Paulo Cursino e Juliana Rojas

mediação Marcelo Starobinas

Sexta-Feira – 18h

MESA NARRATIVAS REAIS

Até onde podemos roteirizar a realidade? A mesa discute as especificidades do roteiro de reality show e qual é o lugar do roteirista nesse formato, criticado por muitos e consumido à exaustão por tantos outros, sendo hoje o gênero mais produzido na TV paga brasileira.

com Roberto d’Avila, Flavio Queiroz e Carolina Kotscho

mediação Gabriel Priolli

Sexta-Feira – 20h

MESA MANUAL DE ROTEIRO: ENTENDER PARA SUBVERTER?

Há um número cada vez maior de livros que ensinam a escrita e a estrutura da narrativa de ficção audiovisual por meio de conceitos e fórmulas. Em que medida esses manuais contribuem para a criação de boas histórias? Há certo ou errado na forma de escrever um roteiro? Quando acatar as regras e quando subvertê-las?

com Elena Soarez, Adirley Queirós e Daniel Tubau

mediação Thiago Dottori

Todas as mesas têm duração aproximada de 90 minutos e é livre para todos os públicos

Sala Itaú Cultural (249 lugares)

E WORKSHOPS:

12/9 – Workshop Direitos Autorais (com Guilherme Carbone), às 9h30

12/9 – Workshop Conteúdo e Apresentação (com Julia Priolli), às 14h

13/9 – Workshop Pitching (com Fernanda de Capuá), às 9h30

13/9 – Workshop Formatação de Projetos (com Mariana Brasil), às 14h

Workshops – Sala Vermelha (70 lugares)

