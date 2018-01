Aplicativos avisam tiroteios no Rio em tempo real

Ê, Brasil…

A violência urbana banalizou de vez.

Dois aplicativos avisam em tempo real os tiroteios que rolam na cidade e no entorno do Rio de Janeiro.

Enquanto o Estado e a cidade vivem uma crise orçamentária gravíssima, mapas de tiroteios, com a contabilidade de mortes, podem ser utilizados por moradores e turistas.

Fogo Cruzado foi criado pela Anistia Internacional e colaboradores brasileiros.

Onde Tem Tiroteio é o outro.

Num clique no Fogo Cruzado, tem-se zoom e há detalhes dos tiroteios e número de fatalidades. O mapa ainda revela a quantidade de membros da facção em guerra, policiais que morreram e as vítimas de balas perdidas:

Onde Tem Tiroteio traz a data de cada tiroteio, se ele ainda rola, dá alerta vermelho e indica e o trânsito da região:

fontes: Reuters e dailymail

Segundo dados oficiais, nos cinco primeiros meses do ano, as mortes por tiroteio subiram 11%, comparado ao mesmo período do ano passado.

Chegam ao número alarmantes de 2.329.

O número de vítimas da polícia cresceu 50% (480 mortos).

O horror, o horror…