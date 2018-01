anúncios racistas

Comercial do novo chocolate branco, o Küsschen, foi tirado do ar na Alemanha depois de críticas pelo tom racista.

O slogan do produto da Ferrero é “A Alemanha vota branco”.

Justamente no mês em que um candidato negro, Karamba Diaby, do partido SPD, tem chances de ser o primeiro parlamentar a ser eleito para o Bundestag, Parlamento alemão, no dia 22

http://www.youtube.com/watch?v=7YcfBBgK_TY

O comercial foi criado pela agência M&C Saatchi, uma das maiores empresas de publicidade do mundo.

Não foi o primeiro nem o último anúncio racista.

Como se vê abaixo em comerciais antigos de sabão, até gravatas:

“Você é um garoto sujo, por que não se lava com Vinolia Soap?”

“Por que sua mãe não te lava com o sabão apropriado?”

“4 entre 5 homens quer gravatas Oxfords.”

